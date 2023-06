Netflix Italia le serie tv a Luglio 2023: Avvocato di Difesa 2, The Witcher e…Mare Fuori 3

Il “palinsesto” di Netflix per il mese di Luglio propone come ogni mese serie tv da vedere per tutti i gusti, dal cofanetto del procedurale già trasmesso da Rai 2 (The Rookie) alle puntate conclusive di una serie fantasy iniziata il mese precedente come The Witcher, le cui ultime puntate sono ancora più attese perché segneranno l’addio di Henry Cavill alla serie. Nel corso del mese tra le serie tv da vedere su Netflix ci sono le prime 5 puntate di Avvocato di Difesa 2, la terza stagione di Il Colore delle Magnolie e poi per chi già stava in astinenza, c’è la terza stagione di Mare Fuori da rivedere. Scopriamo insieme tutte le novità del mese di luglio su Netflix.

Netflix Luglio 2023 le serie tv in arrivo

1 Sabato

The Rookie s.4, l’ultima stagione trasmessa da Rai 2, in attesa della quinta

5 Mercoledì

Di nuovo 15 anni s.2, continuano le avventure di Anita che insoddisfatta della sua vita trova un modo per tornare ai suoi 15 anni.

6 Giovedì

Avvocato di Difesa 2A, primi 5 episodi della seconda stagione di The Lincoln Lawyer la serie tratta dai romanzi di Michael Connelly realizzata da David E.Kelley con al centro il personaggio dell’avvocato idealista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo). I restanti episodi arriveranno il 3 agosto. Dopo due ex mogli, a tormentare il povero avvocato ci penserà il personaggio interpretato da Lana Parilla. Questa stagione è ispirata a Il Quinto Testimone, quarto romanzo della saga di Connelly.

7 Venerdì

Fascino Fatale s.1, serie sudafricana, una donna sposata si concede un weekend di libertà che finirà in tragedia portandola a chiedersi se le persone che le sono accanto le dicono sempre la verità.

13 Giovedì

Michelle Buteau: Survival of the Thickest s.1, Mavis è una donna nera, giunonica e single ma non per scelta, costretta a ricostruire la sua vita sia personale che come stilista. Contando sull’appoggio della sua famiglia per scelta e con un atteggiamento body positive, Mavis cercherà di sopravvivere.

La Casa che brucia s.1, serie giapponese con al centro la storia di Anzu Murata che 13 anni dopo un incendio che ha distrutto la casa di una ricca famiglia, va a vivere proprio da loro con un piano ben preciso.

15 Sabato

Kohrra s.1

La biblioteca della magia s.2

20 Giovedì

Il Colore delle Magnolie s.3, terza stagione della serie romantica con al centro le amiche Maddie, Helen e Dana Sue in Carolina del Sud.

25 Martedì

Sintonia s.4, serie brasiliana con al centro un gruppo di adolescenti di San Paolo

26 Mercoledì

Mare Fuori s.3, dopo il successo su RaiPlay e Rai 2 arriva anche su Netflix la terza stagione della serie diventata cult ambientata a Napoli (e di cui si sta girando una quarta stagione).

27 Giovedì

The Witcher s.3B, gli ultimi episodi prima dell’addio alla serie di Henry Cavill.

28 Venerdì

D.P. s.2 Jun-ho e Ho-yeol della squadra di ricerca dei disertori (D.P.) continuano a lottare contro la dura realtà e le ingiustizie

Capitano Fall s.1, serie animata per adulti, un maldestro capitano viene assunto alla guida di una nave da crociera e diventa il capro espiatorio per un’operazione di contrabbando (tra i doppiatori originali Jason Ritter e Christopher Meloni).

Il racconto Perfetto, miniserie, la storia di una ricca ereditiera del settore alberghiero scappata il giorno delle nozze e di un ragazzo che tenta di sbarcare il lunario, che si incontrano e si aiutano a ridare un senso alle loro vite (romantico, spagnolo)

Il Sarto s.2

Netflix Luglio 2023 i titoli anime e animazione

1 – Oddbod s.1

3 – Little Angel s.3

5 – Il mio Matrimonio felice s.1 con puntate settimanali

6 – Lego City Adventures s.4

10 – Le risposte degli Storybots

12 – Record of Ragnarok s.2B

13 – Sonic Prime s.2

20 – Le super 4 di Mama k

24 – Diari Fatati s.1

26 – Baki Hanma s.2

31 – Bastard!! L’oscuro dio distruttore

Netflix Luglio 2023: documentari, reality e show

Sabato 1 luglio arriva su Netflix lo spettacolo di Giorgio Panariello La Favola Mia. Tra le docu-serie arriva Il Principe il 4 luglio che ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia partendo dagli eventi della notte del 18 agosto 1978 all’isola di Cavallo. Arriva il reality Falso Amor in cui cinque coppie mettono alla prova le loro relazioni giovedì 6 luglio.

Il 7 luglio Hack My Home Molto più che ristrutturazioni mentre l’11 luglio Dai 19 ai 20 un reality giapponese sul passaggio dall’adolescenza alla vita da adulti. Il 12 luglio su Netflix debutta Quaterback una serie realizzata in collaborazione con l’NFL che porta lo spettatore direttamente sul campo ascoltando le voci dei protagonisti; arriva anche Sugar Rush: Pasticceri contro il tempo. Ogni lunedì esce invece un nuovo capitolo della docuserie Unknown ogni settimana dedicata a un tema diverso. Il 27 luglio c’è il documentario La dama del Silencio sull’assassina delle vecchiette che dal 2000 al 2006 uccise oltre 40 anziane.