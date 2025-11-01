Netflix pronta a comprare Warner Bros Discovery: lo stato della trattativa e le ripercussioni sul palinsesto

Netflix pronta a fare un altro passo importante in termini aziendali. I rumors sono di alcune settimane fa, giorni frenetici che non hanno fatto altro che aumentare le indiscrezioni. Il colosso dello streaming sarebbe pronto ad acquisire Warner Bros Discovery. L’azienda, ormai, è in vendita e Netflix sembra fare sul serio. Quello che era iniziato come un semplice sondaggio è diventato un vero e proprio approccio formale. Nella fattispecie, la società guidata da Ted Sarandos e Greg Peters avrebbe avuto accesso alla data room di Warner Bros Discovery. In altre parole: ha messo mano ai libri contabili con particolare attenzione ai registri commerciali, valutando parametri e asset per formulare un’offerta competitiva.

Questa prima fase ha avuto un ulteriore supporto, ovvero la presenza di un financial advisor che dovrebbe supportare Netflix durante le fasi di compravendita: un consulente aggiunto, detta in maniera semplicistica, che possa accompagnare il colosso dello streaming in questa trattativa. Un passaggio di testimone che non è proprio immediato, ma i passaggi in questione potrebbero renderlo possibile. Il partner di supporto è Moelis&Co. Nel settore non è esclusivamente una garanzia: è la certezza più assoluta quando si tratta di portare a termine affari tra aziende e società mediatiche. Quindi, oltre a fare da garante, restituisce una credibilità importante a tutta l’operazione. Moelis, in altre parole, c’era quando Skydance ha acquisito Paramount. Ancora oggi una delle maggiori operazioni nel settore audiovisivo.

Netflix interessata a Warner Bros Discovery

Tornando alla stretta attualità: Warner Bros Discovery, dal prossimo anno, intende fare uno spalti societario. Cedere – se è possibile – la parte cinematografica per tenere i programmi televisivi. Da una parte tv e HBO Max, dall’altra cinema e studios. Netflix, nello specifico, è interessata a questa seconda opzione. I vertici del colosso dello streaming hanno, infatti, specificato che non hanno interesse e volontà a investire nell’assetto televisivo. Vogliono, in altre parole, la produzione cinematografica e gli studios.

In termini pratici cosa significa: Warner Bros cede, a chi potrà permetterselo, l’asset cinematografico con i diritti dei titoli più importanti nel catalogo. Oltre a una produzione in via di sviluppo. Si parla già di DC Comics, Harry Potter, The Big Bang Theory, Friends e Sex&TheCity. Questi alcuni dei titoli che fanno più gola, ma poi c’è anche la questione novità. Le produzioni più recenti della WBD potrebbero passare di mano. A eccezione di HBO Max, quella resta alla Warner, ma i titoli al suo interno potrebbero avere un futuro fatto di partnership. Vale a dire che un contenuto inizialmente viene trasmesso su HBO per poi virare su Netflix. Il riferimento, per quanto riguarda l’Italia, è andato direttamente a Portobello. La fiction sul caso Tortora che, in Italia, arriverà nel 2026 con Fabrizio Gifuni nei panni del compianto presentatore.

La trattativa

Warner Bros è pronta a cambiare e a togliersi qualche esubero: Netflix, tuttavia, non è l’unica società interessata all’acquisto della parte cinematografica di Discovery. In fila per un’offerta c’è anche Paramount Skydance e Comcast, il gruppo che possiede anche Sky. Dunque ci sarà da battagliare, ma è possibile già dire che Netflix parte in vantaggio. Un punto fondamentale agevola i vertici del colosso dello streaming: se gli altri concorrenti stanno ancora riflettendo sul da farsi, Netflix ha già messo in campo l’artiglieria pesante. L’assunzione di un financial advisor così importante lo dimostra. In termini di ingaggio, la mossa è chiara: ci siamo anche (e soprattutto) noi.

Proprio questa presa di posizione ha fatto cominciare una sorta di asta in cui si sarebbero infilate, solo in seconda battuta, anche Paramount Skydance e Comcast. La televisione potrebbe arricchirsi di un nuovo scenario: quello in cui lo streaming cinematografico diventa rilevante esattamente come l’intrattenimento televisivo. Cambia il proprietario, ma non i risultati: Warner Bros Discovery vende, senza svendersi. La differenza è sottile, ma sostanziale. Per questo tra il dire e il fare c’è di mezzo Netflix e un mercato che non fa sconti a nessuno.