Cosa ci aspetta a luglio su Netflix ? Naturalmente l’attenzione è tutta puntata sul primo giorno del mese quando arriveranno le ultime due puntate di Stranger Things, due puntate che saranno dei mini film con durate nettamente superiori alla media di una serie tv. Tra gli altri titoli attesi del mese c’è sicuramente la serie tv di Resident Evil e Uncoupled con Neil Patrick Harris. Ma vediamo nel dettaglio i titoli in arrivo.

Netflix Luglio 2022 le serie tv in arrivo

1 Venerdì

Stranger Things s.4B, gli ultimi due attesi episodi della quarta stagione, con una durata “monstre” il finale durerà 2 ore e 19 minuti.

6 Mercoledì

King of Stonks, miniserie tedesca su un genio della finanza che ricorre a ogni mezzo, anche truffe e inganni per raggiungere il successo con la sua startup.

8 Venerdì

Boo Bitch, miniserie, una tranquilla studentessa una notte decide di cambiare la propria vita ma al risveglio si accorge di essere un fantasma.

Capitani s.2, poliziesco del Lussemburgo.

Quella notte infinita, miniserie spagnola, per cercare di catturare il serial killer imprigionato in un ospedale psichiatrico, un gruppo di uomini armati circonda la struttura la notte del 24 dicembre, ingaggiando una feroce battaglia.

12 Martedì

Better Call Saul s.6 seconda parte (episodi settimanali)

13 Mercoledì

Avvocata Woo s.1 (episodi settimanali), una ragazza di 27 anni affetta dalla sindrome di Asperger si laurea in legge con brillanti risultati; esercitare la professione ora diventa la vera sfida

Sintonia s.3, la storia di 3 adolescenti a San Paolo, tra amore, amicizia, musica, droga e religione

14 Giovedì

Resident Evil: La serie s.1, la famosa saga di videogame diventa una serie tv: la storia si sviluppa su 2 piani temporali da un lato le sorelle di 14 anni Jade e Billie Wesker che arrivano a Racoon City insieme al padre; la seconda 10 anni dopo quando a causa del virus T sulla terra sono rimasti solo 15 milioni di esseri umani.

15 Venerdì

Mamma non fare guai! s.1, serie di Taiwan, una donna di più di 60 anni rimasta sola decide di cercare di nuovo l’amore

Alba s.1, serie spagnola su una ragazza che viene stuprata, probabilmente da amici del ragazzo con cui si stava frequentando.

Country Queen s.1 quando una compagnia mineraria minaccia la sua città natale, una ragazza deve tornare a casa per cercare di salvarla.

Matrimonio e Desideri s.1, serie della Corea del Sud, al centro un’agenzia. matrimoniale che aiuta le persone a migliorare il proprio stato nella società attraverso i matrimoni.

20 Mercoledì

Virgin River s.4

23 Sabato

Alchemy of Souls s.1: il destino di due persone è modificato dall’anima dei morti che ritorna tra i vivi.

28 giovedì

Keep Breathing, miniserie, quando un piccolo aereo cade nella natura selvaggia del Canada, una donna, rimasta sola deve lottare per sopravvivere.

29 Venerdì

Uncoupled s.1, serie con Neil Patrick Harris; il protagonista è Michael che pensava di avere la vita perfetta almeno finchè il marito dopo 17 anni lo lascia, non solo così ha perso la sua anima gemella ma deve rimettersi in gioco a più di 40 anni in un mondo di appuntamenti che non conosce più.

Fanatico s.1, serie spagnola, al centro un uomo che quando vede che il suo idolo è morto decide di prenderne il posto.

Netflix Luglio 2022 Anime e Animazione

Una parte del catalogo Netflix è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Luglio:

1 – Power Players s.1

Inazuma Eleven s.2

Lego Friends: Le storie di Heartlake

Inazuma Eleven s.2 Lego Friends: Le storie di Heartlake 7 – Vinland Saga s.1

Il Mondo di Karma s.3

Il Mondo di Karma s.3 14 – Kung Fu Panda: Il cavaliere Dragone s.1

15 – Farzar s.1

18 – Storybots: Laugh, Learn, Sing s.2

20 – Uncle From Another World

Bad Exorcist s.1-2

Bad Exorcist s.1-2 21 – Jurassic World: Nuove Avventure

25 – La casa delle bambole di Gabby

Netflix Luglio 2022 oltre la finzione

Vediamo tutto quello che rientra nel mondo dei documentari, dei reality, degli show in arrivo a Luglio su Netflix.