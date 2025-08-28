Netflix, le Serie TV in streaming da non perdere a settembre 2025
Il catalogo di Netflix per il mese di settembre è pieno di titoli interessanti. Ecco tutte le serie tv in uscita.
Il mese di settembre sarà all’insegna delle serie tv su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti annunciato tutti i titoli in arrivo e di ritorno. Arriva House of Guinnes, la nuova creazione di Steven Knight e ambientata nella città di Dublino e nella New York del diciannovesimo secolo. La trama racconta la storia di una delle dinastie più longeve d’Europa, la famiglia Guinnes, diventata famosa dalla bevanda che produce, e affronta le conseguenze della morte di Benjamin Guinness, l’uomo che è stato responsabile del grande successo del birrificio omonimo. Tra le serie più interessanti c’è anche Black Rabbit, che vede come protagonista il candidato all’Oscar Jude Law, oltre che il vincitore dell’Emmy Jason Bateman. I due interpretano due fratelli: il primo è una stella nascente della ristorazione ma finisce nel mondo criminale di New York; il secondo torna in città con alcuni fardelli alle spalle.
Il creato de La casa di carta Alex Pina ha inoltre portato a disposizione del pubblico la serie Il rifugio atomico, che parla di un gruppo di miliardari che si rinchiude in un bunker di lusso durante un conflitto mondiale. La serie animata Haunted Hotel – L’hotel infestato parla invece di una madre single di due bambini che lotta per gestire un hotel con l’aiuto del fratello estraniato, adesso uno dei fantasmi che infestano la struttura. Il thriller Wayward – Ribelli segue invece le vicende di un poliziotto di una cittadina. A settembre arriva inoltre la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, la serie diretta da Tim Burton e che vede la presenza di Lady Gaga come guest star d’eccezione.
Tutti i titoli in uscita su Netflix a settembre 2025
Serie TV in prima visione
- Mercoledì, Stagione 2 Parte 2 (3 settembre)
- Kiss or Die, Miniserie (9 settembre)
- Las muertas, Miniserie (10 settembre)
- Beauty in Black, Stagione 2 Parte 1 (11 settembre)
- Diario dei miei due di picche, Stagione 1 (11 settembre)
- Wolf King, Stagione 2 (11 settembre)
- Le maledizioni, Miniserie (12 settembre)
- Ratu ratu queens: La serie, Stagione 1 (12 settembre)
- You and Everything Else, Miniserie (12 settembre)
- 1670, Stagione 2 (17 settembre)
- Black Rabbit, Miniserie (18 settembre)
- Platonik, Stagione 1 (18 settembre)
- The Ba***ds of Bollywood, Stagione 1 (18 settembre)
- Haunted Hotel – L’hotel infestato, Stagione 1 (19 settembre)
- Il rifugio atomico, Stagione 1 (19 settembre)
- L’ospite, Stagione 1 (24 settembre)
- Alice in Borderland, Stagione 3 (25 settembre)
- House of Guinness, Stagione 1 (25 settembre)
- Wayward – Ribelli, Miniserie (25 settembre)
Anime
- La concierge Pokémon, Stagione 1 Parte 2 (4 settembre)
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity, Stagione 1 (7 settembre, ogni domenica)
Docuserie e Intrattenimento
- Canelo vs. Crawford: Conto alla rovescia (4 settembre)
- Love Con Revenge: La vendetta dei cuori infranti, Stagione 1 (5 settembre)
- Aka Charlie Sheen (10 settembre)
- L’amore è cieco: Brasile, Stagione 5 (10 settembre, ogni mercoledì)
- L’amore è cieco: Francia, Stagione 1 (10 settembre)
- Beauty and the Bester: Morte e resurrezione di un criminale (12 settembre)
- Matchroom: Agenti sportivi, Stagione 1 (17 settembre)
- Next Gen Chef, Stagione 1 (17 settembre)
- Crime Scene Zero, Stagione 1 (23 settembre)
Per i più piccoli
- Pesciolino rosso e pesciolino blu, Stagione 1 (8 settembre)
Proseguono
- Beyond the Bar, Stagione 1 (ogni sabato e domenica)
- Bon appétit, Maestà, Stagione 1 (ogni sabato e domenica)
- Chihayafuru: Full Circle, Stagione 1 (ogni giovedì)
- Cinderella Closet, Stagione 1 (ogni venerdì)
- DanDaDan, Stagione 2 (ogni giovedì)
- L’estate in cui Hikaru è morto, Stagione 1 (ogni sabato)
- Learning to Love, Stagione 1 (ogni domenica)
- Sakamoto Days, Stagione 1 Parte 2 (ogni lunedì)
- The 19th Medical Chart, Stagione 1 (ogni domenica)
- Their Marriage, Stagione 1 (ogni giovedì)
- Tougen Anki, Stagione 1 (ogni venerdì)
- Witch Watch, Stagione 1 (ogni domenica)