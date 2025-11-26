Netflix, le 5 serie rivelazione che ancora non hai visto (ma dovresti)

Le piattaforme di streaming online, ogni mese, propongono tantissimi nuovi titoli tra cui scegliere per godersi delle tranquille serate a casa. Oltre alle serie più famose, ci sono tantissimi titoli che, seppur abbiano avuto meno successo, meritano di essere visti sia per la trama, spesso avvincente, ma anche per il cast eccellente.

Su Netflix, così, oltre alle serie più famose e più attese da milioni di fan ci sono titoli sconosciuti che meriterebbero una chance. Serie dalla trama avvincente, ma anche con tematiche attuali affrontate sia con ironia che con un senso critico acuto. Pur non avendo raggiunto i numeri delle serie kolossal, infatti si tratta di prodotti ben fatti in grado di appassionare gli amanti del genere.

Netflix: le serie sconosciute che meritano di essere viste

Uno dei generi che ha sempre appassionato il pubblico è sicuramente il teen drama di cui il capostipite è stato Beverly Hills 90210 avendo affrontato non solo il tema dell’amore, ma anche tematiche come la droga, l’alcol e il rapporto conflittuale tra genitori e figli. Rientra in questo genere Grand Army, serie tv creata da Katie Cappiello è stata rilasciata da Netflix il 16 ottobre 2020 e che racconta temi come il razzismo, la violenza, le difficoltà economiche ma anche le disuguaglianze sociali. Con un cast nuovo e nove puntate, la serie è ricca di situazioni coinvolgenti ed emotivamente toccanti.

Seven Seconds, rilasciata da Netflix il 23 febbraio 2018. è una serie poliziesca che, partendo dalla storia di Brenton Butler, ragazzo di colore investito da un poliziotto bianco, affronta un tema fortemente attuale. Glitch è una serie australiana composta complessivamente da tre stagioni e che si basa sulla storia storia del poliziotto James Hayes e della dottoressa Elishia McKellar che si ritrovano a fare i conti con il misterioso ritorno in vita di alcuni abitanti. Una serie in cui l’elemento sorpresa non manca con quel pizzico di mistero che rende le tre stagioni davvero avvincenti.

Tratta dal libro I’m Special: and Other Lies We Tell Ourselves di Ryan O’Connell che è anche interprete, Special è una serie con episodi di 15 minuti di cui il protagonista è un ragazzo omosessuale affetto da una paralisi cerebrale e che non riesce mai a sentirsi abbastanza nei confronti degli altri.

L’ultima serie Netflix non famosissima ma che merita l’attenzione del pubblico è sicuramente Crashing composta da una sola stagione di sei episodi. I protagonisti sono 6 ventenni che vivono in un vecchio ospedale abbandonato che, in cambio di un canone ridotto, devono fare da custodi all’edificio e rispettare delle regole davvero ferree.

Se, dunque, amate trascorrere le serate sul divano davanti alle tv, oltre alle serie Netflix disponibili di novembre, non trascurate neanche i titoli meno famosi.