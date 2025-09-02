Netflix, in arrivo una delle serie più spaventose di sempre: non vi farà dormire la notte

Netflix non è solo relax, divertimento e risate. La piattaforma streaming può essere – a volte – anche molto spaventosa, e ne dà prova con i prodotti che propone e che lasciano talmente tanta suspence e adrenalina da non far dormire i suoi spettatori. Questo è ciò che sta per accadere, con un titolo accattivante ma allo stesso tempo pauroso. La serie in arrivo parla di un serial killer ma anche di verità nascoste e segreti inconfessabili.

La trama della serie antologica Monsters

Ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie Netflix è diventata in poco tempo un vero e proprio fenomeno mondiale. Ad ogni stagione viene affrontata una storia di cronaca nera americana, andando così a scavare nella psicologia dei protagonisti e nelle pieghe più oscure della società. Sin dal suo primo esordio, il progetto è diventato tra i più chiacchierati, e ora il successo è aumentato ancor di più con l’annuncio della terza stagione dedicata a Ed Gein. La prima stagione, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – ha raccontato i crimini del serial killer che, a cavallo tra gli anni ’70 e ’90, sconvolse del tutto gli Stati Uniti.

Poi c’è stato Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, che ha parlato di un delitto famigliare che ha scosso Hollywood alla fine degli anni ’80. I fratelli Lyle ed Erik confessarono infatti l’omicidio dei genitori e dichiararono di aver agito dopo anni di abusi. Questa serie ha collezionato inoltre candidature a Emmy e Golden Globe.

Arriva il terzo capitolo della saga

Ed Gein è stato invece considerato il “macellaio di Plainfield” ed è l’uomo che ha ispirato i tre film horror Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti. La terza stagione di Monsters arriva il prossimo 3 ottobre e porta sul piccolo schermo una delle storie più disturbanti della cronaca nera americana. Gein non è infatti solo un criminale, ma anche colui che ha trasformato la paura in immaginario collettivo. Netflix ha diffuso il primo poster e le immagini promozionali e, a interpretare il protagonista, è l’attore inglese Charlie Hunnam.

Accanto a lui c’è invece Laurie Metcalf che interpreta la madre, e tra le sorprese ci sono inoltre Tom Hollander nei panni di Alfred Hitchcock e Olivia Williams che interpreta Alma Reville, moglie e collaboratrice del regista. Con Gein si parlerà quindi dell’America rurale del dopoguerra fatta di repressione, religione e isolamento.