Netflix, il dramma psicologico che sta appassionando il mondo. Delirio: trama, cast e episodi

Ancora grandi sorprese sulla piattaforma Netflix. Stavolta è in arrivo il thriller psicologico Delirio, ambientato negli anni Ottanta della Colombia e ispirato al bestseller di Laura Restrepo. Il protagonista è Fernando Aguilar, che rientra da un breve moglie e che trova la sua giovane moglie Agustina precipitata in uno stato di delirio. Un mistero, questo, che sconvolge del tutto (e per sempre) le loro vite. Questo dramma psicologico vuol essere un omaggio al periodo in cui in Colombia ci fu un grande caos socio-politico, a causa del potere assoluto che il narcotraffico aveva sul Paese e sulle persone. Questa epoca è stata ben raccontata anche nel corso della serie Narcos.

La trama del thriller Netflix

Si tratta di una miniserie che racconta una storia di delirio ma soprattutto di perdita, amore, vendetta e lotta per ritrovare sé stessi e la verità. Le vicende si svolgono in Colombia, nella caotica Bogotà degli anni ’80. In quegli anni il professore di letteratura Fernardo Aguilar torna da un viaggio e trova improvvisamente la moglie Agustina completamente estraniata dalla realtà. L’uomo si dice così determinato a capire cosa è realmente accaduto, e ripercorre così i suoi ultimi giorni tra personaggi enigmatici, segreti familiari e un passato nascosto, che riporta alla luce anche un vecchio amore Midas.

Fernando non sarà però l’unico ad affrontare il “fantasma” della salute mentale di sua moglie, ma ad accompagnarlo saranno anche i tantissimi interrogativi morali sulla lealtà ma soprattutto sui desideri repressi di un’intera società. La serie rappresenta la prima trasposizione del romanzo Delirio di Laura Restrepo, pubblicato nel 2004 e premiato con l’Alfaguara e in Italia con il Premio Grinzane Cavour. Tra l’altro, l’autrice ha creato un vero e proprio affresco su identità, ossessione e ferite familiari, non tralasciando il racconto di una Colombia dura sullo sfondo. Si tratta di una storia d’amore che è stata completamente devastata dalla malattia mentale, ma è anche un’indagine sulle colpe silenziose di un’intera generazione.

Il cast

Il protagonista Juan Pablo Raba non è sconosciuto al piccolo schermo, dato che ha interpretato il personaggio di Gustavo – il cugino di Pablo Escobar – nella serie tv Narcos. Stavolta l’attore impersona invece Ferdando, mentre Agustina è interpretata dalla bravissima Estefanìa Pineres. A completare il cast ci sono anche Paola Turbay, Juan Pablo Urrego, Salvador del Solar e Cristina Campuzano. La serie tv è arrivata su Netflix il 18 luglio 2025 ed è ora disponibile sulla piattaforma streaming già con tutte le sue puntate.