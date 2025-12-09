Netflix e i suoi flop del 2025: quando anche i colossi sbagliano

Non solo successi: nel 2025 Netflix ha collezionato anche diversi inciampi. Serie cancellate, investimenti poco ricompensati e format che non hanno del tutto convinto il pubblico.

Non solo successi a mani basse. Il 2025 ha portato importantissimi risultati in particolare grazie a My Life Is a Series Finale e alla nuova stagione di Squid Game: The Challenge. Ma accanto a questi exploit esiste la lista silenziosa di titoli che, nonostante budget importanti, non hanno superato la prova del pubblico. E persino un colosso come Netflix, che sta puntando fortissimo in un braccio di ferro miliardario con Paramount per comprare niente meno che Warner Bros-Discovery, deve ammettere qualche colpo a vuoto clamoroso.

Tutti gli sbagli di Netflix

Eden Protocol

Il primo nome che rimane sul tavolo è quello di Eden Protocol, una serie sci-fi uscita a febbraio con un cast internazionale e un concept accattivante che metteva in ballo un po’ di tutto, forse pure troppo tra misteri, tensione politica e complotti. Sulla carta i produttori lo avevano presentato come un nuovo The 100, ma in pratica si è rivelata un prodotto poco identitario, soffocato da un ritmo lento e da dialoghi troppo didascalici e ampollosi. Dopo poche settimane dalla premiere, Netflix ne ha annunciato la cancellazione: un segnale che, ormai, l’algoritmo taglia senza esitazione i prodotti riusciti male.

The Manor’s Secret

Non è andata meglio a The Manor’s Secret, thriller gotico ambientato in Scozia. Il progetto era pensato come franchise seriale: storie separate e intrecciate tra loro, atmosfere alla Haunting of Hill House, marketing in grande stile e ambienti assolutamente strepitosi con una fotografia degna del grandissimo film. Ma la storia ha convinto poco e il pubblico non ha risposto secondo le aspettative: tutto troppo complicato per un pubblico che dopo tre-quattro episodi ha mollato il colpo. E anche qui: fine stagione e fine vita della serie che inizialmente era stata pensata per almeno tre stagioni.

Love Lottery

Netflix ha investito anche su un paio di reality, soprattutto per il mercato latino, Italia compresa. Dove i venticinque anni di vita di Uomini e Donne e le continue relazioni sentimentali del Grande Fratello lasciavano intendere potenzialità notevoli per un reality sui sentimenti.

L’idea di puntare su un manipolo di single scelti casualmente tramite l’algoritmo e in diretta aveva tutte le carte per fare centro. Ma si è trasformata in una parentesi breve, chiusa dopo la prima edizione. Il format non ha generato engagement sui social, elemento cruciale in un’epoca in cui un reality vive (o muore) su TikTok. I protagonisti sembravano essere molto più attratti dalla telecamera che dalla potenziale relazione. Cosa che per altro si sta evidenziando anche nei reality italiani.

Silent Horizon

Sul fronte film, la delusione è stata invece Silent Horizon, thriller psicologico prodotto con un budget consistente e un protagonista di richiamo hollywoodiano. La critica lo ha definito un “bel trailer perfetto per i tempi ridotti dei social ma con poco film dentro” e i dati di visione, dopo un debutto forte, sono crollati. Paradossalmente sono andati molto meglio film più dozzinali, ma molto popolari: in particolare quelli con cast importanti e ambientazioni esotiche. Alla luce anche di sceneggiature non brillantissime.

Netflix, nonostante i flop

Il paradosso è che questi flop non raccontano un declino di Netflix… tutt’altro. I dirigenti del colosso dicono che questa è la natura stessa del modello di business della rete: puntare sulla quantità come serbatoio d’innovazione, sapendo che solo pochi progetti diventano fenomeno globale ma tutto contribuisce a rendere la library immensa, e potenzialmente inattaccabile. E, paradossalmente, ogni errore serve all’algoritmo per capire meglio il pubblico e adattarsi. I numeri d’altronde testimoniano che Netflix inciampa, ma continua a correre davanti agli altri.