Netflix, Disney e Amazon Prime Video: le migliori serie tv da vedere sotto l’albero

Netflix, Disney + e Prime Video. L’imbarazzo della scelta anche sotto le feste, quali sono i migliori titoli da guardare a Natale tra nuove proposte e cult intramontabili. Le serie tv da vedere il 25 dicembre.

Il Natale è una festività particolarmente attesa, ma c’è chi a pranzi e cene luculliane preferisce alternare visioni di format o film dedicati. Alla folla di amici e parenti che invadono simpaticamente le abitazioni, preferisce la tranquillità del divano. Magari con una copertina e la possibilità di vedere uno show o un lungometraggio specifico. È forse l’occasione giusta per riprendere quell’opera lasciata in sospeso a causa del troppo lavoro, oppure può essere il momento opportuno per scoprire qualcosa di nuovo e interessante. Insomma, non esiste una ricetta univoca per la felicità sotto le feste.

C’è chi ama stare in famiglia o con gli amici, ma esiste anche una pletora di appassionati che preferisce dedicarsi alla visione compulsiva di contenuti. Sia che apparteniate al primo o al secondo tipo di personalità, l’opportunità di accendere il televisore è sempre ghiotta. Per vedere cosa? Ci sono, anche sotto Natale, dei titoli specifici di serie televisive che possono fare la differenza tra un’insalata di rinforzo e l’altra.

Le migliori serie tv da guardare a Natale

I canali streaming sono diversi e importanti in egual misura, ma la selezione non distingue un particolare servizio dall’altro. Tradotto: ci sarà una scelta, ricca di alternative, che include titoli presenti sia su Netflix che su Disney +. Senza dimenticare Amazon Prime Video. Le possibilità in catalogo sono diverse, tutte facilmente rintracciabili.

L’importante è scegliere il genere che può sembrare più indicato per il momento da trascorrere. Il giorno di Natale si può cominciare guardando Odio il Natale, con Pilar Fogliati. Una commedia degli equivoci che punta anche a valorizzare emozione e sentimento attraverso equilibri e dinamiche familiari. Ideale per chi aspetta i pranzi e le cene con i parenti, ma poi li vive con discreta ansia e non vede l’ora di tornare alla normalità. Una consuetudine priva di addobbi, incontri forzati e sorrisi di circostanza.

I titoli più gettonati

In alternativa c’è Dash&Lily, una storia d’amore adolescenziale ambientata tra le luminarie di New York. I sentimenti a Natale la fanno da padrone, il titolo può essere l’occasione giusta per commuoversi o mandare il messaggio alla persona amata che, magari, non sentiamo da tempo. Sotto le feste si è tutti più buoni, forse, ma questa commedia sentimentale dimostra che talvolta il segreto è riuscire a essere anche un po’ più coraggiosi.

In tema di coraggio, impossibile non menzionare Hawkeye: azione e capovolgimenti di fronte con i supereroi Marvel. Altruismo, forza e compattezza non vanno in vacanza e le gesta dei beniamini a tema heroes sono sempre un ottimo spunto per ritrovare la giusta dose di adrenalina persino tra un panettone e l’altro. Il vero supereroe non è soltanto colui (o colei) che grida “ambo” dopo il primo numero estratto della tombola.

Gli episodi a tema

Nuovo Santa Clause Cercasi, invece, è una serie che tira in ballo la commedia familiare e i buoni sentimenti: un titolo da vedere sul divano accanto a nipoti, zii e cugini. Magari dopo un pasto piuttosto impegnativo. La trama è scorrevole e le emozioni restano a portata di mano, così come dovrebbe essere il telecomando dopo una riunione di famiglia. Invece finisce sempre sotto qualche cuscino del divano, in attesa di ritrovarlo. Quello, forse, è il vero “miracolo” di Natale. Oltre alla capacità di questa serie di emozionare persino i più cinici, un’opera in grado di spiazzare anche (e soprattutto) coloro che sono cresciuti a pane e Grinch.

Altrimenti ci sono i grandi classici, titoli come Friends o How I Met Your Mother, passando per Ted Lasso, Downton Abbey, Community, The Office e The Bear. Ciascuno di questi titoli ha episodi a tema natalizio. Scovarli potrebbe essere una sorta di “caccia al tesoro” aggiuntiva da fare in gruppo. Ottima alternativa alla versione classica del mercante in fiera.

L’ultimatum di Netflix

In particolare Netflix conserva, ancora per pochi giorni, fino al prossimo 30 dicembre, titoli iconici che passeranno altrove all’inizio del nuovo anno. Rivederli, prima del cambio definitivo di piattaforma, potrebbe essere un mix tra revival e operazione nostalgia. La magia del Natale si rinnova (anche) attraverso le serie tv.