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Friends, quali sono gli episodi di Natale della serie: tutte le puntate a tema natalizio

Friends è una serie cult che resiste a qualsiasi piattaforma e all’usura del tempo. Il successo del prodotto spinge i fan a volerla guardare anche sotto le feste: quali sono gli episodi a tema natalizio.

di Andrea Desideri
Friends, quali sono gli episodi di Natale della serie: tutte le puntate a tema natalizio I consigli di TvBlog
7 Dicembre 2025 18:18

Il Central Perk non chiude nemmeno a Natale. Friends è una delle serie più viste di tutti i tempi. Passano gli anni e la voglia di premere il tasto Play non passa: gli attori del prodotto – anche a distanza di tempo – vengono ricordati come icone. Per quasi tutti gli interpreti, infatti, quel progetto ha aperto le porte di Hollywood e non solo. La produzione, successivamente, ha tentato anche di mettere in piedi uno spin-off (come quello dedicato alle vicende di Joey) ma non è stata la stessa cosa.

Gli amici, insieme, fanno la differenza. Da soli restano esclusivamente persone degne di nota, ma l’unione fa la forza. Per questo – sebbene la serie sia finita da tempo – la necessità di tuffarsi nei ricordi è sempre attuale. Da questo bisogno impellente sono nate anche le recenti polemiche legate all’uscita forzata del prodotto dal catalogo di Netflix. La piattaforma ha ospitato Friends e The Big Bang Theory per anni, più di 10, proprio perché risultano essere due prodotti fra i più seguiti e rivisti.

Friends, gli episodi di Natale

Il mercato, però, ci ha messo lo zampino. HBO Max – a partire dal prossimo 13 gennaio 2026 – arriverà in Italia e molti dei titoli più apprezzati passeranno su quella piattaforma. Nell’attesa (vale a dire fino al 30 dicembre 2025) sarà possibile continuare a vederli su Netflix. Dai primi di gennaio, invece, almeno fino a nuovo ordine, cambierà tutto. Sarandos e Peters si stanno per comprare anche HBO ed HBO Max, appartenenti a Discovery, ma fin quando la compravendita non avrà fatto il suo corso, Friends dovrà prendere un’altra strada.

Natale, gli episodi di Friends dedicati alle festività
Friends, gli episodi della serie dedicati al Natale (Instagram profilo ufficiale) – TvBlog

Fino a Natale e poco prima di Capodanno, c’è ancora tempo per gustarseli uno dopo l’altro su Netflix. Gli episodi di Friends, per alcuni, sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Allora, per essere in linea con le festività, è giusto iniziare a guardare puntate dedicate al Natale. A partire dall’8 dicembre 2025 si potranno addobbare le case e anche le televisioni si adeguano. Quando le serie vengono trasmesse sulla generalista, si selezionano determinati episodi che parlano di Natale proprio per coinvolgere i telespettatori in un determinato periodo.

Quali puntate guardare sotto le feste

Nel caso di Netflix, invece, è diverso: le stagioni di Friends ci sono tutte, ma gli episodi vengono riprodotti in ordine di uscita. Quindi se a Natale, oppure durante una festività precisa, gli utenti volessero guardare una puntata dedicata a decorazioni, lucette a intermittenza e pungitopo, dovranno – in maniera autonoma – ricercare gli episodi specifici. Quelli a tema natalizio.

I più attenti hanno già una sorta di catalogo stilato. In caso contrario, sarà sufficiente segnarsi queste coordinate per non perdere neanche una puntata del Central Perk a tema natalizio: Friends, nella fattispecie, si veste a festa in determinate collocazioni. Ogni episodio è tarato per la singola stagione richiesta. Tradotto ancora meglio, per ciascuna stagione presente, esistono una o due puntate a tema Natale. Numeri alla mano, le puntate festaiole sono in tutto 8 su 10 stagioni complessive nell’arco di 236 episodi.

La classificazione aggiornata

Nello specifico bisogna cercare l’episodio 9 della seconda stagione; l’episodio 10 della terza stagione; l’episodio 10 della quarta stagione; l’episodio 10 della quinta stagione; l’episodio 10 della sesta stagione; l’episodio 10 della settima stagione; l’episodio 11 dell’ottava stagione; l’episodio 10 della nona stagione. Gli autori volevano far coincidere il 10 come numero da ricordare per richiamare anche la totalità delle stagioni. Non è sempre stato possibile per questioni di copione.

Il Natale, tuttavia, resta sempre al centro di questa serie perchè – se è vero che le feste si passano in famiglia – il legame che accomuna fan e interpreti di Friends e molto simile. Viscerale alla stessa maniera ed egualmente intriso di aneddoti e riferimenti specifici. Quindi chi non volesse lasciare il Central Perk neanche durante le festività natalizie, ora, non deve far altro che continuare a premere il tasto Play ricordandosi in quale episodio di ogni singola stagione Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross si vestono di rosso che tra l’altro è lo stesso colore del logo di Netflix. Una “casa” che abbandoneranno a breve, ma potrebbero ritrovare altrettanto in fretta.

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