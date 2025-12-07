Friends, quali sono gli episodi di Natale della serie: tutte le puntate a tema natalizio

Friends è una serie cult che resiste a qualsiasi piattaforma e all’usura del tempo. Il successo del prodotto spinge i fan a volerla guardare anche sotto le feste: quali sono gli episodi a tema natalizio.

Il Central Perk non chiude nemmeno a Natale. Friends è una delle serie più viste di tutti i tempi. Passano gli anni e la voglia di premere il tasto Play non passa: gli attori del prodotto – anche a distanza di tempo – vengono ricordati come icone. Per quasi tutti gli interpreti, infatti, quel progetto ha aperto le porte di Hollywood e non solo. La produzione, successivamente, ha tentato anche di mettere in piedi uno spin-off (come quello dedicato alle vicende di Joey) ma non è stata la stessa cosa.

Gli amici, insieme, fanno la differenza. Da soli restano esclusivamente persone degne di nota, ma l’unione fa la forza. Per questo – sebbene la serie sia finita da tempo – la necessità di tuffarsi nei ricordi è sempre attuale. Da questo bisogno impellente sono nate anche le recenti polemiche legate all’uscita forzata del prodotto dal catalogo di Netflix. La piattaforma ha ospitato Friends e The Big Bang Theory per anni, più di 10, proprio perché risultano essere due prodotti fra i più seguiti e rivisti.

Friends, gli episodi di Natale

Il mercato, però, ci ha messo lo zampino. HBO Max – a partire dal prossimo 13 gennaio 2026 – arriverà in Italia e molti dei titoli più apprezzati passeranno su quella piattaforma. Nell’attesa (vale a dire fino al 30 dicembre 2025) sarà possibile continuare a vederli su Netflix. Dai primi di gennaio, invece, almeno fino a nuovo ordine, cambierà tutto. Sarandos e Peters si stanno per comprare anche HBO ed HBO Max, appartenenti a Discovery, ma fin quando la compravendita non avrà fatto il suo corso, Friends dovrà prendere un’altra strada.

Fino a Natale e poco prima di Capodanno, c’è ancora tempo per gustarseli uno dopo l’altro su Netflix. Gli episodi di Friends, per alcuni, sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Allora, per essere in linea con le festività, è giusto iniziare a guardare puntate dedicate al Natale. A partire dall’8 dicembre 2025 si potranno addobbare le case e anche le televisioni si adeguano. Quando le serie vengono trasmesse sulla generalista, si selezionano determinati episodi che parlano di Natale proprio per coinvolgere i telespettatori in un determinato periodo.

Quali puntate guardare sotto le feste

Nel caso di Netflix, invece, è diverso: le stagioni di Friends ci sono tutte, ma gli episodi vengono riprodotti in ordine di uscita. Quindi se a Natale, oppure durante una festività precisa, gli utenti volessero guardare una puntata dedicata a decorazioni, lucette a intermittenza e pungitopo, dovranno – in maniera autonoma – ricercare gli episodi specifici. Quelli a tema natalizio.

I più attenti hanno già una sorta di catalogo stilato. In caso contrario, sarà sufficiente segnarsi queste coordinate per non perdere neanche una puntata del Central Perk a tema natalizio: Friends, nella fattispecie, si veste a festa in determinate collocazioni. Ogni episodio è tarato per la singola stagione richiesta. Tradotto ancora meglio, per ciascuna stagione presente, esistono una o due puntate a tema Natale. Numeri alla mano, le puntate festaiole sono in tutto 8 su 10 stagioni complessive nell’arco di 236 episodi.

La classificazione aggiornata

Nello specifico bisogna cercare l’episodio 9 della seconda stagione; l’episodio 10 della terza stagione; l’episodio 10 della quarta stagione; l’episodio 10 della quinta stagione; l’episodio 10 della sesta stagione; l’episodio 10 della settima stagione; l’episodio 11 dell’ottava stagione; l’episodio 10 della nona stagione. Gli autori volevano far coincidere il 10 come numero da ricordare per richiamare anche la totalità delle stagioni. Non è sempre stato possibile per questioni di copione.

Il Natale, tuttavia, resta sempre al centro di questa serie perchè – se è vero che le feste si passano in famiglia – il legame che accomuna fan e interpreti di Friends e molto simile. Viscerale alla stessa maniera ed egualmente intriso di aneddoti e riferimenti specifici. Quindi chi non volesse lasciare il Central Perk neanche durante le festività natalizie, ora, non deve far altro che continuare a premere il tasto Play ricordandosi in quale episodio di ogni singola stagione Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross si vestono di rosso che tra l’altro è lo stesso colore del logo di Netflix. Una “casa” che abbandoneranno a breve, ma potrebbero ritrovare altrettanto in fretta.