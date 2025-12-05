Netflix ha acquistato Warner Bros Discovery. Arriva il comunicato ufficiale. L’affare è tra i più importanti del settore audiovisivo, cosa vuol dire in termini pratici: dove si potranno vedere i titoli più amati dagli utenti.

Netflix acquista Warner Bros Discovery: dove sarà possibile vedere The Big Bang Theory, Friends e altri titoli cult

Netflix ha acquisito Warner Bros Discovery. Il colosso dello streaming ha portato a termine una trattativa importante che andava avanti da alcuni mesi. L’intenzione di andare a implementare il mercato da parte dell’impresa di Sarandos e Peters era nota da tempo e ha trovato fondamento e concretezza nelle ultime settimane.

L’azienda californiana si è mossa bene perchè ha reso pubblico il proprio interesse, mettendo in allerta la concorrenza, infatti la Paramount ha cercato di competere a livello di cifre per tentare il colpaccio, con la consapevolezza di tentare l’assalto in breve tempo. La figura di consulente, nello specifico di Moelis&Co, ha agevolato ogni cosa. Infatti Netflix ha avuto accesso alla data room di WBD in tempi record. In termini pratici vuol dire accedere ai libri contabili della società che sta per essere acquistata in maniera tale da formulare un’offerta congrua.

Netflix compra Warner Bros Discovery

Tradotto ancora meglio: Netflix prenderà in carico anche le pendenze di Discovery arrivando a ottenere una potenza di mercato pari a 437 miliardi di dollari. Tornando, invece, all’acquisizione della Warner, si parla di cifre precise rese note anche dal comunicato ufficiale dell’azienda di Los Gatos. 72 miliardi di dollari (debiti inclusi) al netto, mentre sul piano lordo si arrivano a toccare gli 82,7 miliardi di dollari. Numeri da capogiro che nascondono, però, potenzialità notevoli. In grado di cambiare il mercato audiovisivo nella propria interezza.

Infatti Netflix acquisisce anche gli studios della Warner: significa che tutta la parte cinematografica del brand passa in mano a Sarandos e soci. Inclusi i titoli che hanno costruito un secolo di cinema. Gli addetti ai lavori ringraziano a metà. Ci sono già molti detrattori riguardo a questa operazione, in testa James Cameron: il regista di Avatar, seguito da molti suoi colleghi che si dicono concordi, ha detto chiaramente che tale accordo di vendita e acquisto porterà alla morte del cinema internazionale. Lo streaming si è preso tutto secondo l’uomo: “La sala non avrà più il suo valore, tutto finirà su piattaforma per restare al cinema al massimo 10 giorni”.

Le conseguenze sul mercato

In questo modo, secondo il disegno del regista, le strutture chiudono e le famiglie che ruotano attorno all’industria cinematografica si impoveriscono. Tanti rischiano di perdere il lavoro, stando alle previsioni (amare) di Cameron. Netflix si è difesa, affermando che il cinema sarà comunque tutelato. I registi, e anche una parte degli interpreti, bollano i vertici dell’azienda di Los Gatos come dei “furbacchioni” che vogliono cannibalizzare tutto. Si rischia, infatti, una sorta di monopolio cinematografico.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

La potenza economica di Netflix, attualmente, può sovrastare la concorrenza di molti miliardi di dollari. Basti pensare che un colosso come Disney arriva a 190, mentre Sarandos e Peters arrivano a toccare vette di 400 miliardi in titoli e produzioni, superandole anche. Gli equilibri di mercato, in questo modo, potrebbero vedere minato un pluralismo di massa che fino a questo momento storico ha caratterizzato l’industria e i meccanismi della settima arte. Siamo di fronte a una svolta epocale.

Cosa succede a Friends e The Big Bang Theory

Tornando alla stretta attualità: cosa succede ai titoli cult del brand? Se lo chiedono gli utenti perché recentemente The Big Bang Theory e Friends hanno lasciato il catalogo Netflix. Dal 30 dicembre 2025 non saranno più visibili sulla piattaforma. Verosimilmente per trasferirsi, a partire dal prossimo 13 gennaio 2025, su HBO Max che arriverà anche in Italia.

Ora che, però, anche HBO Max (proprietà di Discovery) è diventata di Netflix cosa succede? La risposta definitiva si avrà fra i 12 e i 18 mesi, il tempo necessario affinché si costituisca ufficialmente la Discovery Global. Società utile a Discovery per gestire in autonomia le emittenti televisive e lasciare a Netflix i titoli di film e serie tv, quindi per il momento le serie cult traslocano su HBO ma nel giro di un anno, forse qualcosa in più, potrebbero tornare sulla piattaforma californiana.