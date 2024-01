Netflix ha acquisito i diritti in esclusiva di Raw, noto anche Monday Night Raw, l’evento di wrestling prodotto dalla World Wrestling Entertainment che sarà trasmesso in live streaming dal 2025, negli Stati Uniti, Canada, America Latina e Regno Unito (in futuro, verranno aggiunti anche altri paesi).

In esclusiva fuori dagli Stati Uniti, Netflix trasmetterà anche altri spettacoli e speciali della WWE, inclusi SmackDown e NXT ed eventi pay-per-view come WrestleMania, SummmerSlam e Royal Rumble che saranno disponibili per gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi.

Per il wrestling, Netflix ha investito oltre 5 miliardi di dollari. L’accordo con TKO Group Holdings, la società che controlla la World Wrestling Entertainment, avrà una durata di dieci anni, accordo che si può estendere una volta scaduto o recedere una volta trascorsi cinque anni.

Tutte le puntate di Raw, inoltre, saranno trasmesse senza alcuna pausa pubblicitaria.

Negli Stati Uniti, Raw è sempre stato trasmesso sulla tv lineare, su USA Network, canale della NBCUniversal, dal 1993, anno di debutto, al 2000 e dal 2005 fino alla fine di quest’anno, e su Spike TV di The National Network (oggi Paramount Network), dal 2000 al 2005.

In Italia, invece, Raw va in onda attualmente in versione integrale sulla piattaforma Discovery+ e in chiaro, in versione ridotta e in differita di una settimana, sul canale DMAX.

Netflix e gli eventi sportivi

Il wrestling non sarà il primo evento sportivo che Netflix trasmetterà in streaming.

Domenica 3 marzo 2024, infatti, Netflix trasmetterà un match/esibizione di tennis tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. L’evento ha come titolo The Netflix Slam e si svolgerà all’MGM Resorts International di Las Vegas.

Il match verrà trasmesso in streaming per il pubblico inglese e spagnolo.

Lo scorso 14 novembre, invece, Netflix ha trasmesso in diretta la Netflix Cup, un torneo di golf che ha visto come protagonisti leggende del green e alcuni dei migliori piloti di Formula 1.