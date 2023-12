La rivoluzione del sistema televisivo è dietro l’angolo. L’ennesima conferma arriva dalla notizia della diretta su Netflix di una partita di tennis. L’antipasto di un cambiamento epocale nel ricco mercato dei diritti tv dello sport a livello mondiale? Andiamo per ordine.

Netflix trasmetterà in diretta una partita di tennis

Netflix ha annunciato poche ore fa che proporrà in tempo reale la sfida tra il 22 volte campione del Grande Slam maschile Rafael Nadal e il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Un match/esibizione tra spagnoli che vede contrapporsi da una parte il fuoriclasse che ha appena annunciato il suo ritorno in campo dopo una lunga serie di infortuni e dall’altra il campione considerato suo erede.

Si tratterà di un vero e proprio evento intitolato The Netflix Slam. Ospitato da MGM Resorts International di Las Vegas, è previsto per domenica 3 marzo 2024 alle ore 21:00 all’interno della Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino.

La sfida verrà trasmessa in streaming da Netflix per il pubblico inglese e spagnolo. Ulteriori giocatori e abbinamenti verranno annunciati in un secondo momento.

Netflix Slam sarà prodotto da Full Day Productions (Connor Schell e David Chamberlin). I biglietti avranno un costo a partire da 88 dollari, escluse le spese di servizio o le commissioni applicabili, e saranno in vendita al pubblico a partire da venerdì 15 dicembre alle 19.00 tramite www.axs.com (la prevendita, riservata ai membri di speciali associazioni, inizierà invece martedì 12 dicembre alle 19.00)

Dirette streaming su Netflix: i precedenti

Non è la prima volta che la piattaforma fondata in California nel 1997 propone dirette streaming. Basti pensare allo spettacolo comico di Chris Rock (4 marzo 2023) o alla reunion Love is Blind del 16 aprile (in quest’ultimo caso con gravi problemi tecnici, che ne hanno compromesso la diretta). Il 24 febbraio prossimo è in programma la diretta per la trentesima edizione degli Screen Actors Guild Awards.

Anche per lo sport non è la prima volta

Per quanto riguarda lo sport, Netflix si è limitata fino a questo momento a produrre documentari su Formula 1, golf e tennis, rispettivamente Drive to Survive, Full Swing e Break Point. Lo scorso 14 novembre, invece, Netflix ha trasmesso in diretta per la prima volta nella sua storia un evento sportivo: Netflix Cup, un torneo di golf fra le leggende del green e alcuni dei migliori piloti di F1.