Netflix ci regala un tuffo nel passato con la serie Crime più amata di tutti i tempi: ora, finalmente, possiamo vederla

Il catalogo Netflix si arricchisce con il ritorno di un cult assoluto del crime: tra vendetta e intuito straordinario, riparte la caccia all’uomo al serial killer più spietato della TV. Scopri qual è la serie leggendaria che ha ridefinito il genere poliziesco e che ora puoi finalmente guardare in binge watching.

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel ritorno dei grandi classici, specialmente quando hanno il volto magnetico di Simon Baker e il fascino indiscreto di un segreto ben custodito.

Se siete tra coloro che sentono la mancanza delle indagini “vecchio stile“, ma con quel tocco di oscurità psicologica che tiene incollati allo schermo, preparate i popcorn: The Mentalist è sbarcata integralmente su Netflix.

Non si tratta solo di un’operazione nostalgia, ma dell’occasione perfetta per riscoprire un titolo che, dal suo debutto nel 2008, è riuscito a distinguersi in un oceano di serie procedurali grazie a un approccio fuori dagli schemi e a un protagonista semplicemente indimenticabile.

Patrick Jane non è il solito poliziotto, né un freddo scienziato della scientifica. È un uomo che ha fatto dell’osservazione un’arma, trasformando il suo passato da sedicente sensitivo in un talento deduttivo fuori dal comune.

Ma dietro i suoi sorrisi sornioni e le sue intuizioni brillanti, si nasconde l’ombra di una tragedia personale che non gli dà tregua e che lo spinge a collaborare con il CBI come consulente esterno.

Il gioco del gatto col topo tra genio, vendetta e l’ombra di Red John

Il cuore pulsante della serie, nata dalla brillante penna di Bruno Heller, è la caccia ossessiva a Red John, il serial killer che ha sterminato la moglie e la figlia di Jane dopo essere stato sfidato pubblicamente in televisione.

Questo filo rosso trasforma quello che potrebbe apparire come un semplice “caso della settimana” in un’epopea psicologica ad alta tensione. Patrick Jane non lavora per le autorità per senso del dovere o spirito civico, ma per un unico, oscuro obiettivo: scovare l’uomo che ha distrutto la sua esistenza, muovendosi costantemente in un delicato equilibrio tra la ricerca di giustizia e la brama di vendetta.

Accanto a lui, la dinamica con Teresa Lisbon, interpretata da una solidissima Robin Tunney, e il rapporto con il team investigativo (in cui spicca la determinazione di Grace Van Pelt) creano quell’armonia corale che ha reso The Mentalist una delle serie più amate di sempre.

Oggi, nell’era dello streaming selvaggio, questa gemma vive una seconda giovinezza: con ben 151 episodi a disposizione, la piattaforma ci permette di immergerci in un binge-watching totale nel puzzle mentale di Jane.

Che siate nuovi spettatori pronti a farvi stupire o fan della prima ora pronti a ricostruire l’identità dell’antagonista più inquietante della serialità moderna, il ritorno di questo cult è l’invito perfetto a lasciarsi sedurre, ancora una volta, dal potere della deduzione pura.