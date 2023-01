Netflix cancella anche 1899: non ci sarà una seconda stagione

Il 2023 è iniziato con l’accetta in casa Netflix. Il colosso dello streaming ci aveva abituato per tutto il 2022 a cancellazioni improvvise di serie tv che non si erano rivelate all’altezza degli obiettivi fissati da Netflix e questo 2023 non inizia con le migliori notizie: la cancellazione di 1899, il mystery thriller firmato dai creatori di Dark.

È evidente che il tempo delle scommesse sul lungo periodo è finito da tempo. Quello che porta soldi va avanti, quello che non si rivela subito un successo finisce nel dimenticatoio, con buona pace degli utenti che si appassionano a storie e personaggi che non avranno mai un seguito. È la legge dei grandi numeri, e dei guadagni che in casa Netflix sono sempre più necessari in questo periodo di crisi.

1899, lanciata in pompa magna nel novembre dello scorso anno puntando proprio sul coinvolgimento di Baran bo Odar e Jantje Freise, non sarà rinnovata per una seconda stagione. L’annuncio è arrivato via Instagram dallo sceneggiatore tedesco che negli ultimi giorni aveva condiviso notizie cariche di speranza sul suo ultimo lavoro, come l’inserimento di 1899 nella lista delle migliori serie tv di Netflix dal New York Times:

Dobbiamo annunciarvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo voluto concludere questo viaggio incredibile con una seconda e terza stagione come abbiamo fatto con Dark. A volte, però, le cose non vanno come le avevi programmate. Così è la vita. Sappiamo che milioni di fan ne saranno delusi. Vogliamo ringraziarvi dal più profondo dei nostri cuori per essere stati parte di questa fantastica avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai. Bo & Jantie.

Netflix non ha ancora commentato pubblicamente la cancellazione della serie dopo una sola stagione composta da 8 episodi e tanti punti lasciati in sospeso, ma i numeri parlano chiaro: a dicembre, dopo poco più di un mese dal rilascio sulla piattaforma, aveva totalizzato 87 milioni di ore visualizzate, numeri davvero bassi se pensiamo al 10 posto della serie TV più viste su Netflix nei primi 28 giorni dal loro arrivo sulla piattaforma c’è la seconda stagione di 13 Reasons Why, riuscita a raggiungere quasi 500 milioni di ore.

La cancellazione, quindi, era nell’aria se consideriamo che nel corso del 2022 l’accetta di Netflix è caduta senza pietà. Di mese in mese Netflix ha staccato la spina ad Archive 81, Another Life, First Kill, Q-Force, Raising Dion, Resident Evil, The Imperfects e The Midnight Club.

La delusione degli utenti dopo la cancellazione di 1899

L’ira degli utenti si sta già facendo sentire sui social network, ma ad oggi le possibilità che 1899 possa trovare una nuova altrove sembrano ridotte all’osso, anche se è già partita la campagna per tentare il salvataggio al grido di #Save1899.

netflix cancella 1899 e poi dà la colpa dei pochi abbonati agli account condivisi #1899Netflix — Jnna (@__Jnna__) January 3, 2023

Oggi nerissimo ho appena scoperto della cancellazione di 1899 ma come si fa Netflix ti devi cagare sottopic.twitter.com/JJNgeR367N — sasi🎄 (@p0liedrico) January 3, 2023

Ancora mi devo riprendere dal fatto che non ci sarà una seconda stagione di 1899 e che quindi non sapremo mai la verità pic.twitter.com/TLHRTjqEaL — 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎✰~No Mourners, No Funerals~ (@xlonesparrowx) January 3, 2023

Per me è la serie migliore di sempre ma con gli standard di Netflix dubito che sarebbe durata molto.. la cancellazione di 1899 è qualcosa di imbarazzante — Lo Zio 🇺🇲 (@ilgenoano) January 3, 2023