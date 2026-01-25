Netflix 2026, l’anno dell’Italia: serie, film e sport da non perdere

Un nuovo capitolo per la piattaforma: grandi nomi, storie ambiziose e un’offerta che rilancia il rapporto tra streaming e produzione nazionale.

Su Netflix, colosso dello streaming mondiale, c’è molta Italia, soprattutto nel 2026, anno che si profila come quello della svolta. Sono 10 anni infatti che la piattaforma statunitense intrattiene il pubblico italiano con titoli e prodotti di alto livello, e per l’occasione vuole lanciare una strategia ben precisa tutta tricolore: rafforzare l’identità italiana del catalogo e renderla centrale, non più periferica, nel racconto mondiale.

Le nuove produzioni italiane annunciate per il 2026 infatti mostrano un’ambizione diversa, più consapevole: vogliono attraversare generi e linguaggi senza però rinunciare a una forte riconoscibilità. Serie, film, animazione e perfino sport entrano in dialogo tra loro, costruendo un’offerta che parla a un pubblico esperto, attento, ormai abituato a standard internazionali, e per quanto riguarda quello italiano, che vuole sentirsi “a casa”. In questo scenario, Netflix scommette sull’Italia, un luogo dove testare formati, valorizzare star consolidate e lanciare nuovi volti.

L’offerta Netflix tutta italiana

Ad aprire simbolicamente il 2026 è Motorvalley, disponibile dal 10 febbraio. Diretta da Matteo Rovere, la serie porta l’adrenalina dei motori dentro una storia di cadute e risalite personali. Luca Argentero interpreta un ex pilota, ora allenatore di Gran Turismo, che tenta di rimettere insieme i pezzi della propria vita guidando una giovane promessa dal talento indisciplinato. Il mondo delle corse diventa così una metafora di seconde possibilità, con un ritmo serrato e una messa in scena pensata per dialogare con il pubblico internazionale senza perdere radici italiane.

Sul fronte delle serie, Netflix alza ulteriormente l’asticella. Nemesi, thriller ambientato tra le atmosfere eleganti e ambigue del Lago di Como, segna l’esordio nelle serie TV di Elodie accanto a Pierfrancesco Favino. Al centro, un delitto che incrina una relazione apparentemente perfetta e un’indagine legale che diventa scontro. Barbara Ronchi completa un cast che promette tensione psicologica e profondità dei personaggi, confermando l’interesse della piattaforma per narrazioni cupe e stratificate.

Il 2026 è anche l’anno delle coppie inattese. Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi guidano Chiaroscuro, una light crime comedy che mescola indagine e amicizia, arte e mistero. Roma, e in particolare il mondo museale, diventa teatro di un racconto che gioca con i toni senza rinunciare alla solidità narrativa. Una proposta che guarda al pubblico seriale più affezionato, ma con un linguaggio fresco.

Spazio poi a Luca Zingaretti, protagonista de Il capo perfetto. Qui Netflix esplora il tema del potere attraverso la parabola di un imprenditore carismatico e manipolatore, improvvisamente costretto a fare i conti con il crollo del proprio impero. Una serie che promette di scavare nelle dinamiche del controllo e della leadership, con uno sguardo tutt’altro che indulgente.

Anche il cinema italiano trova nel 2026 una vetrina privilegiata. Edoardo Leo guida l’action Senza volto, storia di un uomo ai margini accusato ingiustamente e costretto alla fuga. Accanto a lui, in un ruolo dal forte impatto, c’è Anita Leo, per un racconto che intreccia tensione e legami familiari. Di tutt’altro tono Non abbiamo bisogno di parole, che segna il debutto cinematografico di Sarah Toscano: una storia delicata, ambientata in una famiglia di sordi, dove la musica diventa strumento di comunicazione e identità, con Serena Rossi nel ruolo dell’insegnante.

La commedia torna protagonista con Campioni, che vede Alessandro Gassmann nei panni di un allenatore di basket chiamato a reinventarsi guidando una squadra di ragazzi diversamente abili. Un film che punta a un equilibrio tra leggerezza e commozione, mentre Noi un po’ meglio, diretto da Daniele Luchetti, affida a Maria Chiara Giannetta ed Elio Germano il racconto di una coppia messa alla prova dal desiderio di adottare un figlio. Un’intimità che si apre a domande universali, senza facili risposte.

Tra i ritorni più attesi spicca l’ultima stagione de La legge di Lidia Poët, pronta ad affrontare temi ancora attualissimi come la legittima difesa e la violenza domestica, filtrati attraverso lo sguardo storico della serie. A maggio, Zerocalcare torna con Due spicci, nuova serie animata che racconta una maturità inquieta, fatta di dubbi e domande esistenziali, confermando il legame tra Netflix e l’animazione d’autore italiana.

Non mancano i sequel e le nuove stagioni: Maschi veri, Storia di una famiglia, Suburramaxima e Nuova scena ampliano universi narrativi già consolidati, arricchendoli di nuovi volti e prospettive.

Infine, lo sport. Netflix rafforza la propria offerta live portando in Italia la WWE e grandi eventi internazionali, ma anche produzioni originali come Physical Italia: da 100 a 1, con Federica Pellegrini e altri campioni chiamati a sfidare i limiti del corpo.