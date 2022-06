Intrufolarsi nella vita di una coppia in cerca di una casa in cui costruire il proprio futuro: ma perché? In Nessuna bugia può rimanere nascosta, il film-tv in onda su Raidue sabato 25 giugno 2022, alle 21:20, tutte le risposte saranno date. Non prima, però, di un po’ di suspence… Curiosi di saperne di più? proseguite nella lettura!

Nessuna bugia può rimanere nascosta, la trama

La coppia formata da Jules (Maiara Walsh) e Josh Grant (John DeLuca) sta cercando casa. L’agente immobiliare Renee Rivera (Mayra Leal) mostra loro una bella villa, confessandogli però che poco prima, là dentro, la padrona di casa Beverly Maples (Robin Riker) fu assassinata da uno sconosciuto.

Jules e Josh sembrano non preoccuparsene e fanno un’offerta. Iniziano a traslocare, aiutati dall’amica Bliss Leary (Brooke Butler): serve, per, qualcuno che dia i giusti consigli per arredare la casa. Jules trova in Morgan Dyer (Eve Mauro) la giusta persona.

Eppure, Morgan si muove con troppa sicurezza dentro quella casa, come se la conoscesse già. Non solo il giardiniere Edgar (Mike Capozzi) sembra conoscerla, ma viene minacciato da Morgan. Questa, inoltre, ha problemi con il suo padrone di casa, a cui deve i soldi in arretrato per l’affitto: dopo esserci andata a letto, gli rivela di aver ripreso tutto e di diffondere il video se continuerà a chiederle i soldi.

A casa della coppia, intanto, Morgan mette in atto il suo piano, che punta alla separazione di Jules e Josh. Prima rivela a Jules i suoi problemi economici e riesce a farsi ospitare nelle dependance; poi continua a sedurre l’uomo -che non cede mai- e cerca di convincere Jules che Bliss abbia una relazione con lui. Proprio Bliss capisce che c’è qualcosa che non va ed, entrando nella dependance, scopre che il portfolio di Morgan è composto da foto che la donna ha ritagliato da alcune riviste di arredamento. Bliss chiama Renee per avere chiarimenti, ma l’agente immobiliare non ha mai sentito parlare di Morgan che, intanto, la raggiunge e la uccide.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Jules e Josh hanno capito che c’è qualcosa che non va in Morgan: si recano da Florence (Rachel Leah Cohen), domestica della coppia che abitava nella casa, con una foto della donna. La riconosce subito: Morgan era l’assistente di Don Maples, proprietario della villa, di cui è poi diventata l’amante. Morgan stava cercando di convincere Don a lasciarle la casa nel testamento, ma quando l’uomo è morto, la casa è andata a Beverly, sua moglie. Morgan ha continua a presentarsi in casa come se fosse la proprietaria, fino ad uccidere la donna.Il suo obiettivo, ora, è liberarsi di Jules e Josh ed ottenere la casa.

Morgan, intanto, sta pianificando di uccidere Bliss, con cui è sola in casa. Ma prima che ci riescano la coppia torna per confrontarsi con lei. Con un martello, Morgan colpisce Josh e punta una pistola contro Bliss e Jules. Le due scappano, ma l’assassina raggiunge Bliss e la strangola. Jules, invece, cerca di distrarre Morgan mentre Josh, sopravvissuto, la colpisce con il martello. Disarmata ed a terra, a Morgan non resta che confessare tutto. Jules e Josh possono finalmente vivere serenamente nella loro casa e mettere su famiglia.

Nessuna bugia può rimanere nascosta, curiosità e cast

Il film-tv è andato in onda su Lifetime il 22 marzo 2020 con il titolo “Killer Dream Home”, ma è anche noto come “The Wrong Address”. Il cast vede la presenza di un volto noto ai fan della serie tv Switched ai birth, dal momento che Maiara Walsh (interprete di Jules), era Simone. L’attrice è anche comparsa in Desperate Housewives (era Ana Solis) ed in The Last Ship (era Mia). John DeLuca (Josh) è invece comparso in Twisted.

Nessuna bugia può rimanere nascosta, streaming

E’ possibile vedere Nessuna bugia può rimanere nascosta durante la messa in onda televisiva su Raidue o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.