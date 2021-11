Da domani, lunedì 29 novembre, la notte di RTL 102.5 ritornerà al radio talk, arriva la nuova versione di Nessun dorma, storico programma dell’emittente diretta da Lorenzo Suraci. Un significante cambio di passo nel palinsesto che vede al timone Mauro Coruzzi in arte Platinette, speaker di RTL 102.5 dall’autunno 2015.

Con lui ci sarà Armando Piccolillo, affermato speaker del gruppo RTL 102.5 già conduttore della stessa trasmissione fino ad oggi insieme a Tommaso Angelini (che passerà alla co-conduzione di Protagonisti in onda dal lunedì al venerdì alle 19 con Gianni Simioli e Francesco Fredella).

Nessun dorma (in diretta dal lunedì al giovedì dall’una alle 3 del mattino) come dice il titolo stesso sarà sempre più per il popolo della notte. Si rivolgerà soprattutto agli ascoltatori senza peli sulla lingua, senza pregiudizi, senza censure.

Mauro Coruzzi ha descritto come evolverà il nuovo Nessun dorma:

C’è un territorio da esplorare che io non conosco o meglio che conosco in parte e ho idea che sia molto più composito di quello che possiamo supporre o immaginare che è fatto non tanto dai cittadini della notte, da coloro che per lavoro, per insonnia o per qualche stradannato o benedetto motivo stanno svegli di notte. Mi piace pensare che ci possa essere un sottotitolo a ‘Nessun dorma’ trasformabile, o meglio con un’aggiunta ‘Nessun dorme’.

L’intenzione è quella di intavolare una conversazione per trarne spunti di riflessione:

Nel senso che mi piacerebbe solleticare interesse e curiosità intorno a vicende o a persone che non conosciamo evidentemente perché stanno chissà dove e fanno chissà cosa e che diventano in un momento in cinque minuti di conversazione un mondo interessante da conoscere. Uso il termine, forse improprio, di ‘cacciatore’ ma è proprio una sorta di esplorazione.

E prosegue:

Quante sono tra noi le persone che ad esempio hanno o soffrono di insonnie legate a problemi amorosi? Mi piacerebbe poter essere anche su questo non dico un consigliere perché non ho la forza e nemmeno le capacità ma uno che chiede eventualmente consigli perché, i cosiddetti amori malati, tossici, nel senso che è una dipendenza psicologica da quella persona lì, magari con una battuta non dico possano essere risolti ma almeno affrontati. Così come la gioia di chi vive una serata speciale e te la comunica attraverso la radio.

La radiovisione si mette al servizio, un punto di riferimento per portare storie di gente comune:

La serata speciale può essere un incontro, può essere una notte d’amore, insomma: la felicità. Così difficile da esprimersi visto che siamo in un momento in cui i contatti sociali sono diradati per varie ragioni, si possa rivelare la radio unificante, è inclusiva. ‘Very Normal People’ significa questo: l’inclusivo non si tiene fuori nulla, tutto ciò che ha un senso e che è in un qualche modo d’aiuto deve avere un luogo e questo luogo è la radio.

Nessun dorma si potrà seguire in FM su RTL 102.5, in radiovisione al canale 36 del digitale terrestre, sul canale 736 di Sky, e in streaming su RTL 102.5 PLAY.