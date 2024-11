Nei rotocalchi televisivi, nella fattispecie nei blocchi dedicati a casi di cronaca nera, abbiamo imparato ad ascoltare sempre più spesso definizioni come “disturbo narcisistico di personalità”, “narcisismo maligno” o “narcisismo patologico”.

Analizzando quattro famosi casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica, Nella mente di Narciso, la nuova docu-serie di RaiPlay che vedrà protagonista la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, propone un viaggio nella mente del narcisista maligno, elencandone tutte le caratteristiche specifiche e spiegando le ripercussioni devastanti che hanno avuto sulle loro vittime.

La docu-serie, composta da 8 puntate da 25 minuti ciascuna e che sarà disponibile dal prossimo 26 novembre, si pone anche l’obiettivo di fornire una sorta di manuale d’istruzione per riconoscere possibili narcisisti patologici.

I quattro casi di cronaca che verranno analizzati in questa docu-serie sono l’omicidio di Bolzano (Benno Neumair condannato all’ergastolo per l’omicidio dei suoi genitori), l’omicidio di Sarah Scazzi (al caso di cronaca avvenuto ad Avetrana, ultimamente, è stata dedicata anche una serie dal titolo Qui non è Hollywood, disponibile su Disney+), il delitto di Temù (Paola e Silvia Zani e Mirto Milani condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Laura Ziliani, madre di Paola e Silvia) e il femminicidio di Giulia Tramontano (uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello in stato di gravidanza al settimo mese).

Bruzzone indagherà le personalità degli assassini al centro di queste vicende. Le dichiarazioni ufficiali:

Nella mente di Narciso vuole offrire al pubblico strumenti e contenuti che gli consentano di individuare rapidamente parametri affidabili e utili per riconoscere una persona con una personalità distorta di matrice narcisistica. Conoscere come funziona la mente di un narcisista è l’unico modo per prevenire esperienze di abuso psicologico e non solo. A mio avviso questa è l’unica prevenzione possibile ed è l’obiettivo principale del mio programma. Le storie che racconto possono essere estremamente utili in quanto rappresentano casi paradigmatici sotto il profilo del funzionamento narcisistico. Queste vicende mi permettono di entrare letteralmente nella mente del narcisista, per spiegarne il funzionamento attraverso esempi concreti dal punto di vista comportamentale. Il programma affronta e illustra tutti gli indicatori principali da cogliere. Perché l’unico modo per vincere con questo genere di soggetti è non giocare.

Nella mente di Narciso è una docu-serie prodotta da La Casa Rossa per Rai Contenuti Digitali e Transmediali. La regia è a cura di Serena Pasquali Lasagni.