Un piano organizzato fino all’ultimo, che sembra non lasciare scampo alla vittima designata. Ma sarà davvero così? Per scoprire, dovrete vedere Nell’ombra del killer, il film-tv thriller che Raidue propone questa sera, sabato 11 giugno 2022, alle 21:20. Siete appassionati del genere? Allora per saperne di più proseguite nella lettura!

Nell’ombra del killer, la trama

La protagonista è Grace (Allison McAtee), donna che recentemente ha divorziato dal marito alcolista James (Damon Carney) e che vive con la figlia Charlie (Aubrey Stevens). Quando, una sera, subisce un tentativo di aggressione in casa, la sua amica Jaclyn (Triana Browne) le consiglia di affittare una stanza della sua casa ad un’altra persona.

Mentre cerca una coinquilina, Grace continua la sua relazione con Alex (Andrew Spach), il suo giovane fidanzato nonché barista nel locale di sua proprietà. E proprio mentre è al lavoro incontra Lilith (Samantha Cope): tra le due c’è subito sintonia, tanto che Grace non solo le offre di abitare da lei, ma le chiede anche di aiutarla a gestire il suo lavoro.

Le due iniziano a collaborare, trovandosi molto bene insieme. Ed arrivano le prime confidenze: Lilith rivela a Grace di essere stata adottata dopo che i genitori erano morti, e quando è stata data in affido ad un’altra famiglia è scappata con il fratello adottivo, che però l’ha delusa, cosa che l’ha portata a preferire le donne.

Grace, invece, continua la sua relazione con Alex, che Lilith osserva da lontano. Ma la stessa Lilith è osservata da Kristin (Jennifer Teel), amica e vicina di casa della protagonista, che non gradisce che nel quartiere ci sia un caso di subaffitto. Fa così reclamo al comitato dei proprietari di case, inimicandosi Lilith. La vendetta giunge velocemente: Lilith uccide Kristin colpendola con un martello.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

La vera natura di Lilith inizia ad uscire allo scoperto: quando arriva il compleanno di Grace, la donna costringe Charlie (puntandole una pistola contro) ad invitare anche suo padre James alla festa che stanno organizzando. Ovviamente, è una trappola: il piano di Lilith è rinchiudere entrambi nella sauna presente nella casa di Grace ed ucciderli.

Nel frattempo, Grace e Jaclyn si accorgono di non aver mai verificato le referenze di Lilith: scoprono così che non è chi dice di essere. Grace chiede aiuto ad Alex: i due corrono a casa, ma qui ecco la sorpresa: Alex è il fratello di Lilith e sapeva tutto fin dall’inizio. I due sono specializzati nel prendersi gioco delle donne ricche e single.

Grace, però, non si arrende ed inizia uno scontro con i due fratelli. James, intanto, riesce a chiamare il 911, mentre Grace corre dalla figlia, anche lei salva. All’arrivo della Polizia, però, Alex e Lilith sono scappati. James (ora sobrio) e Grace sono tornati ad essere amici, mentre i due criminali stanno già puntando la loro prossima vittima.

Nell’ombra del killer, cast e curiosità

Il film-tv è andato in onda nel 2021 negli Stati Uniti su Lifetime con il titolo “An organized killer”, ma è noto anche con il titolo “The Single Mom Conspiracy”. Nel cast spicca la presenza di Allison McAtee, vista nella soap The Haves and The Have Nots, mentre Samantha Cope è comparsa in Insecure.

Nell’ombra del killer, trailer

Ecco il trailer di Nell’ombra del killer:

Nell’ombra del kiler, streaming

E’ possibile vedere Nell’ombra del killer oltre che durante la messa in onda su Raidue anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.