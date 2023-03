Giù il sipario su Nei tuoi panni, almeno per ora. Si è conclusa, infatti, oggi la prima edizione del programma che ha portato il pomeriggio di Rai2 ad occuparsi di affari famigliari, ospitando ogni giorno storie diverse. Cambiato in corsa rispetto a quella che era l’idea originaria di calare realmente, con un taglio più da docu-reality, nei panni degli altri componenti della famiglia la vita dei vari protagonisti di settimana, Nei tuoi panni si è chiuso oggi in anticipo rispetto al resto della programmazione Rai per la gravidanza di Mia Ceran, che presto diventerà mamma per la seconda volta.

A dare l’annuncio di questa chiusura anticipata era stata nelle scorse settimane la stessa Ceran, tramite un post Instagram, nel quale spiegava le ragioni della scelta. “Ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili” rifletteva la giornalista, che oggi, all’interno dell’ultima del programma, ha ricevuto, dopo la sorpresa del cane Tito presente in studio, il saluto di tre colleghe, le due compagne d’agenzia Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico, entrambe impegnate in questa stagione su Rai2, e Antonella Clerici.

“Mietta mia, ma come sei stata brava? Sei arrivata fin qui, hai fatto tutto tutto tutto quello che dovevi fare. Hai lavorato con il sorriso in un nuovo progetto, lo hai fatto crescere, hai fatto crescere il pancione insieme al nuovo progetto, hai coccolato tutti quelli che avevi intorno, hai coccolato la tua maternità in tutti i modi, ma anche anche coccolando Bruno, Fede, tutte le persone della tua famiglia. Vabbè amore, sei stata bravissima, meriti una maternità piena di amore, circondata da tutti quelli che ti amano e siamo in tanti” le ha detto Ilaria D’Amico.

Su Antonella Clerici, Ceran, ascoltato il messaggio, ha voluto invece dire: “Antonella è stata di grandissimo sostegno quando è partito questo piccolo progetto e per questo ci tenevo a ringraziarla”. Nel concludere invece la puntata, si è congedata così dal suo pubblico:

Questa è l’ultima puntata di questa stagione di Nei tuoi panni. Credo che fossero sette anni fa la prima volta che sono entrata in questo studio, il Tv3 di Corso Sempione a Milano: non avrei mai pensato che sarebbe diventata una casa questo studio. Siamo felici di aver accolto le famiglie fino a voi (si rivolge ai presenti in studio, ndr), famiglie che spessissimo ci hanno raccontato la parte più difficile dell’essere famiglia, delle liti, delle separazioni, dei dolori. Lo hanno fatto con grande coraggio, con grande generosità, quella che ci vuole per raccontare al resto del mondo la propria storia. Abbiamo ricevuto a volte anche i messaggi di persone che si sono riviste nelle loro storie ed è stato molto utile. Voglio anche ringraziare chi la tv la sa fare di mestiere, come voi (si rivolge agli ospiti in studio, ndr), perché spesso avete messo in gioco il vostro privato in questo salotto, come fosse una casa. Adesso mi fermo, sono io a fermarmi. Lo faccio per fare crescere un’altra parte di famiglia, che in parte è cresciuta anche insieme a voi pubblico e insieme a voi che eravate qua con noi. Adesso mi dedico per un po’ a tempo pieno alla mia famiglia e sono veramente grata di avere questo privilegio, perché è un privilegio, che non tutte le donne hanno, e il mio pensiero va a coloro che non lo possono fare e devono fare finta che si possa fare sempre tutto quanto, tenere tutto quanto insieme senza fatica, anche quando magari non è così.

“Nei tuoi panni è un’avventura televisiva piccola, molto ambiziosa, voi pubblico l’avete fatta crescere nel tempo, avete dato un senso al lavoro di tutte le persone che sto guardando in questo momento e che ci sono dietro le quinte. Noi conduttori, noi spalle, ci mettiamo la faccia, ma dietro le quinte ci sono fior di professionisti che ogni giorno si impegnano, che non si sono mai risparmiati” ha proseguito Mia Ceran, che si è poi lanciata in un lungo elenco di ringraziamenti a tutte le persone che lavorano al programma.

Nel chiudere la puntata le è bastato un “ciao” per salutare il pubblico. L’esperienza di Nei tuoi panni, di cui è stato sottolineato più volte che quella di oggi era l’ultima puntata “della prima stagione”, avrà un seguito o è terminata così?