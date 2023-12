I Negramaro a Sanremo 2024 tornano a distanza di 19 anni dalla loro prima partecipazione in gara.

La band è composta dal frontman Giuliano Sangiorgi, alla chitarra Emanuele Spedicato, al basso Ermanno Carlà, alla batteria Danilo Tasco, al pianoforte, tastiera e sintetizzatore Andrea Mariano e Andrea De Rocco.

Negramaro a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Innumerevoli le ospitate per il gruppo tra show, talk show, programmi musicali e quant’altro. Quello che si può evidenziare è che il gruppo è stato protagonisti di due documentari a loro dedicato. Il primo è del 2007 e si intitola Dall’altra parte della luna, regia di Dario Baldi e Davide Marengo.

All’interno vengono raccontati sette mesi di lavoro della band salentina tra alcuni live filmati e il lavoro prodotto a San Francisco per la preparazione del loro album La finestra, uscito lo stesso anno. Il doc venne trasmesso nel dicembre 2007 su Italia 1.

Dodici anni più tardi, nel 2019, è la volta di L’anima vista da qui diretto da Gianluca Grandinetti, presentato nella selezione speciale al Festival del cinema di Roma 2019 e messo a disposizione per la visione da Rai Play.

Negramaro: i precedenti a Sanremo

La prima esperienza Sanremese per i Negramaro non fu delle migliori. Nel 2005, anno del primo festival condotto da Paolo Bonolis, la band si dovette fermare con l’esclusione alla terza serata, dunque senza avere il pass per la finale. Nonostante ciò, Mentre tutto scorre diventa un successo balzando tra i brani più ascoltati e venduti in Italia.

Lo stesso Sangiorgi disse: “Ci hanno accompagnato subito all’uscita, ma in realtà non abbiamo avuto tempo di realizzare cosa stava succedendo perché la sala stampa ci premiò. E quel sostegno ci ha dato manforte per iniziare un viaggio che si è rivelato incredibile. Con emozioni pazzesche“.

Nel 2018, 13 anni dopo la prima volta, vennero ospitati nel primo Sanremo targato Claudio Baglioni: “Sono passati 13 anni e successe un sacco di cose, ma questo è il nostro amore che torna a voi! Sempre!”. L’ospitata al Festival si ripeté tre anni dopo, nel 2021, per aprire la terza serata del 71° Sanremo (il secondo di Amadeus) con due esibizioni, quella di 4/3/1943 di Lucio Dalla e Meraviglioso di Domenico Modugno.

In questo video cco come il gruppo ha annunciato sui social la loro seconda partecipazione in gara.