Calcio, oggi il sorteggio della prossima edizione della Nations League, in diretta alle 18 da Bruxelles: Italia in seconda fascia, rischio girone con Francia o Spagna. Dove vederlo in tv e streaming, fasce complete e possibili gironi

Nations League 2026-2027, sorteggio oggi alle 18: dove vederlo in tv e streaming, fasce e possibili avversarie dell’Italia

Oggi mercoledì 12 febbraio 2026, alle ore 18, va in scena a Bruxelles il sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026-2027. L’Italia di Gennaro Gattuso, con il vice ct Lorenzo Bonucci presente alla cerimonia, conoscerà le avversarie del prossimo cammino nelle competizioni per nazionali, in un momento delicato per gli azzurri ancora in attesa dei playoff mondiali di marzo contro l’Irlanda del Nord.

Italia in seconda fascia: ecco perché

La Nazionale italiana è inserita nella seconda fascia in virtù del cammino nella passata edizione, dove ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminata dalla Germania. In seconda fascia insieme all’Italia ci sono Paesi Bassi, Danimarca e Croazia: squadre che gli azzurri non potranno dunque incontrare nella prima fase a gironi.

Le fasce complete del sorteggio

Fascia 1: Portogallo (campione in carica), Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Repubblica Ceca, Grecia, Turchia

Il girone peggiore e quello migliore per l’Italia

Il sorteggio più temibile porterebbe l’Italia in un gruppo con Francia (o Spagna) dalla prima fascia, Inghilterra (o Norvegia) dalla terza e Turchia (o Galles) dalla quarta. Un girone che metterebbe a serio rischio anche la permanenza in Lega A. Perché al termine della fase a gironi le squadre prime classificate andrebbero a giocarsi il trofeo ma le peggiori in assoluto rischierebbero la retrocessione in seconda fascia.

Come funziona la Nations League 2026-2027

La Lega A prevede quattro gironi da quattro squadre, con sei partite totali (tre in casa e tre in trasferta) per ciascuna nazionale. La novità principale riguarda il format dei quarti di finale inseriti per la prima volta da questa edizione. Vi accedono non solo le prime classificate ma anche le seconde di ogni girone. La terza classificata disputerà uno spareggio salvezza contro una delle seconde della Lega B, mentre la quarta retrocede direttamente.

Il calendario della Nations League 2026-2027

Giornate 1-2: 24-29 settembre 2026

Giornate 3-4: 30 settembre – 6 ottobre 2026

Giornate 5-6: 12-17 novembre 2026

Quarti di finale: 25-30 marzo 2027

Final Four: 9-13 giugno 2027

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio della Nations League 2026-2027 sarà trasmesso in diretta alle ore 18 sul sito ufficiale UEFA (uefa.com) e sui canali social della UEFA. La copertura televisiva è affidata ai canali Rai e al canale YouTube della UEFA. Diretta streaming disponibile anche su Rai Play.