Natalia Titova riappare sui social dopo mesi di assenza: come sta la ballerina

Nelle ultime settimane, il nome di Natalia Titova è stato al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per la dichiarazione rilasciata da Filippo Magnini in diretta a Ballando con le Stelle. “Massimiliano Rosolino ha sempre il sorriso sulle labbra ma sta combattendo una battaglia che nessuno sa“, ha detto l’ex nuotatore. Parole misteriose che hanno di certo suscitato una preoccupazione generale anche perché, subito dopo, Ivan Zazzaroni ha anche sussurrato il nome di Titova, moglie di Rosolino, a Fabio Canino.

Fanpage ha in seguito chiarito che non c’è alcuna crisi tra l’ex nuotatore e la ballerina, com’era stato vociferato in quei giorni, ma che ci sarebbe un momento particolarmente complicato per l’ex volto di Ballando con le Stelle. “Sulla base di quanto recepiamo da fonti interne alla produzione, è che Natalia sta attraversando il momento più complicato della sua lunga battaglia contro l’osteomielite” – si legge sul quotidiano – “un’infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batterio. Una patologia che la accompagna da tempo, ma che ora sarebbe entrata in una fase critica“. L’artista è intanto anche sparita dai social, fino ad oggi, con la sua ultima apparizione pubblica che risale ai tempi di Sognando Ballando con le Stelle.

Il ritorno sul web di Natalia Titova

L’11 novembre la moglie di Massimiliano Rosolino è però tornata, dopo mesi di assenza, sui social. A pubblicarne qualche video è stato proprio il marito, che ha ripreso la moglie mentre danza subito dopo il pranzo. Nel primo filmato, Natalia ha interpretato una coreografie sulle note di Goodbye (feat. Lyse), mentre nel secondo su Say Something di A Great Big World. La 51enne – mamma di due figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney, di 12 e 12 anni – sta quindi ballando nella stanza che pare che sia proprio quella delle bimbe, con il cagnolino che le gira intorno.

Le indiscrezioni dicono che, da qualche tempo, Titova avrebbe rallentato con il ballo proprio per via dell’osteomielite. Lei e Rosolino si sono tra l’altro conosciuti proprio nello studio di Ballando con le Stelle 19 anni fa, quando lui era un concorrente e lei la sua insegnante e partner artistica. Da quel momento non si sono più separati, sposandosi qualche tempo dopo e mettendo al mondo le loro due splendide figlie.