Natalia Titova: età, la malattia, Rosolino e le figlie, perché ha lasciato Amici e Ballando con le Stelle

Ex volto di Ballando con le stelle, Natalia Titova è oggi un insegnante di danza affermata e ha alle spalle una carriera artistica stimabile. Di origini russe ha iniziato a ballare quando aveva solo 3 anni e sin da subito ha rivelato il suo talento. La 51enne dopo varie esperienze importanti è approdata in Italia dove ha trovato la popolarità: nel 2025 ha debuttato come coach a Ballando con le stelle, voluta proprio da Milly Carlucci che riconosce le sue infinite potenzialità. Titova resta nel talent fino al 2014, e per lei gli anni passati a Ballando sono stati formativi, ma soprattutto speciali.

Nel talent di ballo di Rai Uno ha conosciuto Massimiliano Rosolino, suo marito oramai da quasi 20 anni. Tra loro c’è sempre stato un certo feeling e oggi che hanno due figlie bellissime si amano come il primo giorno. Intervistata da Fanpage, Natalia ha confessato che l’ex nuotatore ha avuto su di lei un impatto del tutto positivo: “Lui è il classico napoletano scherzoso e questo porta leggerezza nella nostra vita. Io sono russa, più inquadrata, ma negli anni ho imparato un po’ a sciogliermi e ora mi sento un po’ romana. Poi, siamo spesso via per lavoro e quindi ci vediamo poco. Forse anche questo aiuta”.

Mamma attenta e presente di due splendide ragazze, Natalia ha cercato di non trascurare mai le sue figlie, nonostante i suoi impegni e quelli del padre. La ballerina ha riferito che attualmente le ragazze preferiscono il nuoto alla danza: “Sofia e Vittoria hanno scelto la strada di papà. Sono felici di nuotare e sono anche molto brave. Per Vittoria, oltretutto, il nuoto è ancora un gioco e, prenderlo in questo modo, le permette di ottenere ottimi risultati senza troppo impegno mentale. Quindi, chissà, magari un giorno arriverà a Ballando in veste di campionessa di nuoto e magari conoscerà un ballerino russo…”

Natalia Titova e la malattia: “Ci convivo da anni”

L’ex volto di Ballando con le stelle ha poi rivelato che in passato i coach di danza difficilmente contestavano la giuria, mentre nell’ultime edizioni ci sono state diverse polemiche che preferisce non commentare. Natalia è affetta da osteomielite, un’infiammazione alle ossa causata da un batterio. La ballerina ha più volte parlato pubblicamente della sua patologia:

“Io ero una bambina molto piccola quando ho iniziato a ballare. Non sentivo dolore e per me non c’era problema nel ballare. Semplicemente, ho costruito senza saperlo un mio equilibrio fin da subito, in modo da non sforzare troppo la gamba. Mia mamma invece era contraria perché sapeva che questo problema poteva interferire con il ballo.” La Titova ha affrontato la patologia con l’aiuto della sua famiglia, e se la madre era protettiva, il padre l’ha sempre incoraggiata ad andare avanti.

Natalia Titova, i motivi dell’addio a Ballando e Amici

La 51enne ha lasciato Ballando nel 2015 perché non si sentiva più suo agio con scollature e gonne con spacco per questo ha accettato la proposta di Amici. Una decisione che in quel momento ha ritenuto giusta, ma di cui in seguito si è pentita: “Mi sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma”.

Inoltre l’esperienza ad Amici non ha avuto una lunga durata. Nel contesto si è sentita troppo insegnante e poco ballerina e in quel momento della sua vita aveva bisogno di altro: “Amici non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori”, ha rivelato la ballerina.