Natale su RaiPlay Kids: un Calendario dell’Avvento ricchissimo tra nuove serie, classici e grandi anteprime

È molto ricca l’offerta natalizia di RaiPlay e Rai Kids con un vero e proprio calendario dell’Avvento pensato per i più piccoli.

Un calendario dell’Avvento dedicato al divertimento dei più piccoli. Lo ha pensato RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, per preparare una sorpresa ai bambini in attesa del Natale. Ogni giorno, durante il periodo che precede la nascita di Gesù Bambino, ci sarà qualche emozionante novità da scoprire sulla piattaforma streaming Rai.

A partire dal 1° dicembre avrà inizio un’ampia offerta che prevede serie in esclusiva, film in prima visione tv, grandi anteprime, corti e episodi natalizi dei programma più amati dai piccini. Insomma, tutti i giorni ci sarà qualche cosa di nuovo per accompagnare i bambini durante il periodo più atteso dell’anno.

RaiPlay Kids, l’offerta natalizia per i più piccoli (e anche per i più grandi)

Basterà collegarsi all’indirizzo raiplay.it/bambini per prendere visione dell’offerta disponibile. Si comincia con il classico di Lastrego e Testa e con i disegni firmati Emanuele Luzzati: “I giorni dell’avvento”. Una delle novità più attese, in esclusiva su RaiPlay, saranno i 52 episodi della seconda stagione de “Le cronache di Peppa Pig”.

L’offerta prosegue con gli episodi, in anteprima esclusiva, della settima stagione “Masha e Orso” e due intere stagioni, sempre in esclusiva di “Me contro Te”. Disponibile anche il dolcissimo draghetto rosa “Eglefino” e, sempre per restare in tema di dolcezza, “Edmondo e Lucy” nella seconda stagione della serie in esclusiva.

Un grande classico come “I Puffi”, in versione rimasterizzata, terrà compagnia ai bimbi durante le vacanze di Natale. E ci sarà anche un capolavoro di animazione come “Il fiuto di Sherlock Holmes” di Hayao Miyazaki. C’è grande attesa anche per la nuova coproduzione Rai-BBC “Piripinguini”. Spazio pure per gli amanti dello sport con la quinta stagione di “Street Football”.

Non mancheranno nello scrigno natalizio anche gli appuntamenti con la “Christmas Collection dello Zecchino d’Oro” e con i “Cartoni dello Zecchino”. A Natale verranno trasmessi gli speciali “Biglietti di Natale” (con Peppa Pig), “Il Natale di Bing” e “Pimpa, storia di Natale”. L’anno nuovo inizierà con la seria animata “Anselmo Wannabe”, ideata per rispondere a una classica domanda dei più piccoli (“Cosa farò da grande?”).

Il calendario d’Avvento dei film su RaiPlay Kids

Per l’Epifania è pronta una prima visione RaiPlay e Rai Yoyo: lo speciale “Masha e orso – Il parco della magia”. L’offerta natalizia targata RaiPlay Bambini sarà completata da un’ampia scelta di cartoni animati, con quasi 50 episodi speciali natalizi. Sempre su RaiPlay Bambini saranno disponibili circa 70 film. Diverse le novità di quest’anno.

Famiglie e bambini troveranno lo speciale “A caccia dell’orso” tratto dal libro di Michael Rosen, per aiutare i più piccoli ad affrontare le loro paure. In occasione della chiusura dell’anno giubilare, dello studio mBanga arriverà “Giona e la Balena, storia di due profeti”. Invece dal Giffoni Film Festival è in arrivo il lungometraggio “Le figlie della luna”, la storia di Achmed e della piccola nipotina Sherazade, in fuga dalle atrocità della guerra verso una vita più pacifica.

A completare l’offerta dei film ci saranno anche le simpatiche avventure di “Tigro e Pooh, Un Natale da super detective”, i bellissimi Ernest e Celestine di Stéphane Aubier, “Mimi e Lisa e le luci di Natale”. Per non parlare della ricca collezione “La scatola dei tesori di Quentin Blake”. Per Natale anche i più grandi potranno passare qualche ora spensierata.

Per loro ci sono film e serie imperdibili come “Anatane e i ragazzi di Okura” e “Ti lovvo” con Emma Galeotti, gli speciali approfondimenti in giro per il mondo di Attilio Aleotti con “Le caravelle dell’abbondanza”, “Sulle tracce di Marco Polo” e le avventure ricche di mistero dei ragazzi di “Silverpoint”.