Un 25 dicembre all’insegna di romantici viaggi nel tempo: Natale a Biltmore, film-tv di Hallmark Channel del 2023 e in onda questa sera alle 21:35 su Rai 2, è proprio una storia che unisce la magia del Natale con il romanticismo e un tocco di fantasy. Una miscela che vede al centro un volto noto agli amanti delle serie tv. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Natale a Biltmore, trama

Lucy (Bethany Joy Lenz) è una giovane sceneggiatrice a cui è stato dato l’incarico di scrivere un remake di un classico film natalizio del 1947, “His Merry Wife!”. Lucy però crede poco nell’amore, e nello scrivere la sceneggiatura cambia il finale, togliendo il classico lieto fine.

La produzione non approva questo cambiamento e, per aiutarla a trovare la giusta ispirazione, viene mandata a trascorrere le feste natalizie nella maestosa tenuta di Biltmore ad Asheville, in Carolina del Nord, dov’è stato girato il film anni prima e dove incontra Winston (Jonathan Frakes), il curatore della tenuta che si occupa di guidare le visite al suo interno.

Quando un giorno prende in mano una clessidra e la rovescia, si ritrova magicamente catapultata indietro nel tempo, proprio sul set della pellicola originale, nel 1946. Qui inizia a interagire con chi ha lavorato al film, tra cui l’affascinante Jack Huston (Kristoffer Polaha), l’attore protagonista, che però morirà alla Vigilia di Natale dell’anno successivo, dopo l’uscita del film.

Lucy inizia così a usare la clessidra per viaggiare nel tempo e scoprire i segreti del film, iniziando a scrivere una sceneggiatura molto differente da quella che aveva in mente. Durante ogni viaggio, si avvicina sempre di più a Jack, finendo per innamorarsene e per essere corrisposta. Il problema, come con tutti i viaggi nel tempo, è che ogni volta che Lucy torna nel 1946, rischia di modificare il presente. Per questo, si fa aiutare da Margaret (A.K. Benninghofen), grande fan del film originale, che diventa il suo punto di riferimento.

Natale a Biltmore, finale

-Attenzione: spoiler-

Grazie ai suoi viaggi nel tempo, Lucy riesce a scrivere un remake di successo. Passa un anno, e la protagonista viene nuovamente mandata alla tenuta di Biltmore per fare da consulente a un nuovo remake. Questa volta sa già come muoversi e propone subito un lieto fine. Il suo cuore, però, è triste: si avvicina la Vigilia di Natale e sa che quello è il giorno in cui, anni prima, Jack è morto.

Grazie a Winston (che probabilmente era a conoscenza dei poteri della clessidra da subito), Lucy e Jack riescono però a ritrovarsi: Winston assicura a Lucy che nasconderà la clessidra in modo che nessuno la tocchi e, quindi, non si facciano altri viaggi nel tempo.

Natale a Biltmore, cast

Il cast è guidato da Bethany Joy Lenz, vista in One Tree Hill, dove ha interpretato Hailey. Presente anche Jonathan Frakes (Star Trek: Picard).

Bethany Joy Lenz è Lucy;

è Lucy; Kristoffer Polaha è Jack Huston;

è Jack Huston; Jonathan Frakes è Winston;

è Winston; A.K. Benninghofen è Margaret;

è Margaret; Robert Picardo è Harold Balaban;

è Harold Balaban; Annabelle Borke è Aya Hayward;

è Aya Hayward; Colton Little è Claude Lancaster;

è Claude Lancaster; Mary Beth McDonough è la regista;

è la regista; David Alexander è William West;

è William West; Jennifer Cortese è Peggy.

Dov’è stato girato Natale a Biltmore?

Il film-è stato filmato ad Asheville, nella Carolina del Nord, in particolare nella tenuta di Biltmore, una residenza realizzata tra il 1889 e il 1895 per volere di George Washington Vanderbilt II.

Natale a Biltmore in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Natale a Biltmore in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.