La sezione natalizia di Mediaset Infinity si è notevolmente arricchita in vista delle feste natalizie con qualche classico e diverse proposte nuove, non solo italiane

Natale 2025: gratis Mediaset Infinity commedie, romantic‑movie e film per la famiglia

In vista delle ormai prossime festività natalizie la piattaforma di streaming di Mediaset ha attivato la sua tradizionale selezione di contenuti a tema, visibili nella sezione Film di Natale. Tra i titoli disponibili — senza costi aggiuntivi e destinati gratuitamente a tutti gli utenti registrati, tornano molti film anche piuttosto recenti ispirati al filone romantico‑festivo e commedie assolutamente natalizie pensate per tutta la famiglia.

Natale su Mediaset Infinity

Tra i titoli più in vista spicca Tolo Tolo, l’ultima pellicola di Checco Zalone, tra l’altro a ridosso dell’uscita nei cinema del suo attesissimo Buen Camino che dovrebbe uscire proprio il giorno di Natale. In programmazione ci sono già La banda dei Babbi Natale, superclassico con Aldo Giovanni e Giacomo, Il Peggior Natale della mia vita, con Fabio De Luigi, il divertente Soap Opera, commedia corale con – tra gli altri – Diego Abatantuono, lo stesso De Luigi, Ale e Franz e Chiara Francini.

Numerosissime dunque le commedie italiane. Molti però anche i film che arrivano dal mercato americano: commedie a tinte rosa, quasi sempre romantiche e rigorosamente a lieto fine: The Christmas Flower, My Best Friend’s Christmas e A Merry Christmas Match rappresentano l’offerta principale. format semplici, storie lineari che puntano su temi consueti — amore, seconde possibilità, feste, ambientazioni innevate — e confezione adatta al pubblico festivo.

Accanto a questi, la piattaforma propone anche film come A Christmas Story Christmas, che punta su famiglie, tradizione e nostalgia, offrendo un mix tra commedia e sentimenti tipico dei “classici” natalizi.

Una strategia sobria per le feste

Non manca, inoltre, una sezione animata o family‑friendly: grazie a titoli facilmente fruibili, Mediaset Infinity cerca di coprire fasce d’età larghe guardando con particolare attenzione ai giovanissimi per includere contenuti adatti anche ai più piccoli. C’è anche qualche ‘chicca’ che merita di essere sottolineata: L’ultima volta che siamo stati bambini, per esempio, diretto da Claudio Bisio con un cast giovanissimo, è un film che nonni e nipoti potranno vedere insieme, un’avventura nel quale alcuni ragazzini decidono di partire per la Germania andando a cercare il loro amico Riccardo, un bimbo di origine ebrea.

Indicatissimo tra i film per la famiglia anche Il Primo Natale, grande successo di Ficarra e Picone, così come Una famiglia perfetta, nel quale un uomo ricco e annoiato decide di affittare una compagnia di attori per vivere l’esperienza di un Natale che diversamente non potrebbe vivere. Il cartellone annuncia una cinquantina di film: non pochi…

A differenza delle piattaforme che puntano su esclusive costose o grandi titoli natalizi “evento”, l’approccio di Mediaset Infinity appare più conservativo e funzionale: una selezione di film leggeri, poco impegnativi, facilmente accessibili, di riferimento anche per chi guarda a repliche di conforto e non necessariamente a novità esclusive.