Natale 2025, Mediaset cambia i palinsesti: i titoli da vedere sotto l’albero

Mediaset si sta preparando per le festività natalizie. Il palinsesto di Cologno Monzese sarà interamente dedicato ai cult movie e alle serie tematiche: cosa vedere sotto l’albero. I titoli principali.

Mediaset inizia a preparare gli addobbi di Natale. Anche la televisione è pronta a vestirsi a festa per le ricorrenze speciali del mese di Dicembre. Il nuovo anno sul piccolo schermo sarà denso di sfide importanti e qualche novità, ma prima occorre chiudere in bellezza il 2025 passando dal Natale per arrivare al Capodanno.

La tv diventa il mezzo più appetibile per trascorrere momenti in famiglia o con amici fra una portata e l’altra di pranzi e cene, allora Cologno Monzese ne approfitta e mette in atto una strategia di palinsesto precisa con lo scopo di accattivare il pubblico attraverso film e serie tv dedicati. Il Natale è un tema vasto che può includere sia titoli più classici che qualcosa di maggiormente avanguardista e innovativo.

Natale 2025, le scelte di Mediaset sotto l’albero

Si comincia con i concerti: la sera della vigilia ci sarà il Concerto di Natale de Il Volo, su Canale 5, successivamente troviamo Concerto di Natale in Vaticano. L’evento sarà trasmesso nella giornata di Natale, alla conduzione ci sarà Federica Panicucci. La presentatrice tornerà all’opera, poi, qualche giorno più tardi: il 31 dicembre 2025 toccherà a lei bissare con il Capodanno in Musica di Cologno Monzese dove si darà il benvenuto al nuovo anno tra grandi successi e artisti particolarmente attesi.

Inoltre il mese di Dicembre vedrà anche il concerto di Sal Da Vinci, previsto per settembre e rimandato in inverno proprio per dare spazio ulteriore al talento dell’artista che sarà anche al prossimo Festival di Sanremo tra i big in gara. Senza dimenticare le soap dedicate: La Notte nel Cuore e Io Sono Farah continueranno ad andare in onda anche durante il periodo natalizio.

Quando verrà trasmesso Una Poltrona per Due

Non può mancare, poi, su Italia Uno, il cult della vigilia di Natale. Una Poltrona per Due sarà trasmesso allo scopo di intrattenere i giovanissimi, ma anche gli appassionati del cult movie. Così come impone, televisivamente parlando, la tradizione natalizia da diverso tempo. Squadra che vince, tra film e serie tv, non si cambia. Anche a Natale.