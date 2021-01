Oggi, giovedì 28 gennaio 2021, si chiude il programma dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio. La partita prevista oggi, con calcio di inizio alle ore 20.45, è Napoli-Spezia e sarà trasmessa in diretta su Rai2 dallo stadio Diego Armando Maradona. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Manuel Pasqual, con Enrico Varriale in conduzione e Simona Rolandi e Aurelio Capaldi a dividersi bordocampo e interviste nel pre e post partita. La gara sarà visibile anche in live streaming su Rai Play.

Da una parte gli azzurri di Gennaro Gattuso che vivono un momento difficile, dopo la sconfitta con la Juve in Supercoppa italiana e quella in campionato domenica scorso contro l’Hellas Verona. Dall’altra gli uomini di Vincenzo Italiano che negli ottavi di finale di Coppa Italia hanno superato a sorpresa la Roma di Paulo Fonseca e che contro i giallorossi bene hanno figurato anche nell’anticipo di sabato scorso, poi perso all’ultimo minuto.

Napoli-Spezia è gara secca, il che vuol dire che in caso di parità dopo i 90 minuti di gioco si procede con i tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore. A seguire su Rai2 andrà comunque in onda Massimiliano Kolbe Il Santo di Auschwitz, ossia il documentario su Padre Massimiliano Maria Kolbe, francescano polacco, internato nel Campo di Concentramento di Auschwitz, il quale chiese ed ottenne di sostituirsi ad un condannato a morte, come ultimo, estremo gesto di eroismo.

Napoli-Spezia chiude i quarti di finale di Coppa Italia, dopo l’acceso derby Inter-Milan (con il caso Ibrahimovic che fa ancora discutere, anche per le conseguenze eventuali sul Festival di Sanremo), la bella sfida Atalanta-Lazio e Juve-Spal.

La vincente del match che si gioca stasera affronterà in semifinale l’Atalanta, mentre l’altra semifinale è già definita e sarà il derby d’Italia Inter-Juventus.