Alla fine, a contendersi l’edizione 2023-2024 della Supercoppa Italiana, saranno esattamente la squadra Campione d’Italia in carica e la compagine che ha vinto l’ultima edizione della coppa nazionale ossia Napoli e Inter.

Questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 20, gli azzurri e i nerazzurri si sfideranno per la prima volta nella storia del torneo (che, quest’anno, per la prima volta in assoluto, si è svolto con l’inedito formato della Final Four), all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, per tentare di conquistare il primo trofeo stagionale.

Il Napoli ha la possibilità, questa sera, di conquistare il titolo per la terza volta dopo le vittorie ottenute nel 1990 (5-1 contro la Juventus) e nel 2014 (vittoria ai rigori per 6-5 sempre contro i bianconeri).

L’Inter, invece, potrebbe alzare il trofeo per l’ottava volta nella sua storia, avvicinandosi ulteriormente alla Juventus che è il club che ha vinto più Supercoppe Italiane in assoluto (9).

Sarà una serata importante anche per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che, in caso di vittoria, diventerebbe l’allenatore con più Supercoppe Italiane nel suo palmares di tecnico. Con l’eventuale vittoria di stasera, infatti, S. Inzaghi supererebbe Fabio Capello e Marcello Lippi, andando a quota 5 trofei vinti.

Per quanto riguarda le semifinali di questa 36esima edizione della Supercoppa Italiana, non c’è stata storia: sia il Napoli che l’Inter, infatti, hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Lazio, con un rotondo 3-0.

Napoli-Inter, Supercoppa: orario

L’avvicinamento al fischio d’inizio andrà in onda su Italia 1, a partire dalle ore 19, con lo studio condotto da Monica Bertini e con ospiti Ivan Zazzaroni, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

La partita, invece, come già anticipato, andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 20. La telecronaca sarà a cura di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Su Canale 5, andrà in onda anche il post-partita, sempre condotto da Monica Bertini, durante il quale ci saranno la premiazione, i commenti, le interviste e i casi da moviola. Gli inviati saranno Carlo Landoni, Daniele Miceli, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Il pre-partita, la partita e il post-partita saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.