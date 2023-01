Anche questa settimana, torna la Coppa Italia Frecciarossa con le altre quattro partite che completeranno il tabellone degli ottavi di finale. Le partite andranno in onda sulle reti Mediaset che, come sappiamo, detiene i diritti della coppa nazionale fino alla stagione 2023-2024 inclusa.

Per la cronaca, questa settimana, oltre alla Coppa Italia, Mediaset trasmetterà anche il match che assegnerà la Supercoppa Italiana. A contendersi il trofeo saranno il Milan campione d’Italia e l’Inter vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia.

Tornando alla Coppa Italia di quest’anno, stasera andrà in onda su Canale 5, in prima serata, il match tra Napoli e Cremonese.

La capolista allenata da Luciano Spalletti sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ultimo turno di campionato che ha consolidato il primo posto. Il Napoli, infatti, è reduce da una scoppiettante vittoria contro la Juventus per 5-1 che gli ha permesso di allungare in classifica sia sui bianconeri che sul Milan. I partenopei, al momento, hanno un vantaggio di 9 punti sulla seconda classificata e hanno messo una seria ipoteca sullo scudetto.

Campionato di tutt’altro tenore, invece, per la Cremonese di cui il destino sembra già essere segnato. Ancora a secco di vittorie in campionato, i grigiorossi occupano l’ultima posizione in Serie A con soli 7 punti conquistati in 18 giornate.

La vincente di Napoli-Cremonese incontrerà ai quarti di finale la Roma che, giovedì scorso, ha vinto contro il Genoa, ottenendo il passaggio del turno.

Ricordiamo che le partite degli ottavi di finale sono ad eliminazione diretta, di conseguenza, in caso di pareggio, si andrà ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai rigori.

Di seguito, tutti gli altri dettagli di Napoli-Cremonese.

Come vedere Napoli-Cremonese in tv e in streaming

Napoli-Cremonese

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Giuseppe Incocciati e Mauro Bergonzi.

Le partite di Coppa Italia vanno in onda anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.