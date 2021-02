Dopo Inter-Juventus di ieri (terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo), stasera, mercoledì 3 febbraio 2021, va in scena Napoli-Atalanta, l’altra semifinale di andata della Coppa Italia di calcio.

La partita sarà trasmessa in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli su Rai1, con calcio di inizio alle ore 20.45. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual con Fabrizio Tumbarello a bordocampo.

Il pre-partita inizierà subito dopo il Tg1, intorno alle ore 20.35, e sarà condotto da Simona Rolandi e Bruno Gentili. Dopo il fischio finale e i commenti a caldo, si passa su Raisport+HD con dallo studio di Saxa Rubra Marco Lollobrigida, Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi.

Gli azzurri di Rino Gattuso, ormai in rottura prolungata con il presidente De Laurentiis, ospitano l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che nei quarti ha eliminato la Lazio salvo poi subire, dai biancocelesti, una pesante batosta interna in campionato, quattro giorni dopo. Nei partenopei assenti Dries Mertens, alle prese con i problemi alla caviglia, e Fabian Ruiz positivo al Covid (torna, invece, Osimhen), mentre negli orobici sono fuori Palomino, Sportiello, Radunovic, Sutalo, Hateboer, Kovalenko. Regolarmente in campo Duvan Zapata, ex della gara.

Le sfide tra le due squadre sono state fin qui ben 112, considerando tutte le competizioni. Il bilancio è favorevole agli azzurri in termini di vittorie, 48 contro le 30 dei bergamaschi.

Napoli-Atalanta sarà visibile anche in live streaming su RaiPlay.

Ricordiamo che la prossima settimana sono in programma le partite di ritorno delle semifinali. In particolare, martedì 9 si giocherà Atalanta-Napoli, mentre mercoledì 10 sarà la volta di Juventus-Inter. Anche in quel caso i match saranno trasmessi in esclusiva sulla tv di Stato, che detiene i diritti della competizione.