Nancy Brilli, la malattia e poi la scoperta del tumore: la confessione a Ballando con le Stelle

Nancy Brilli ha commosso il pubblico di Ballando con le Stelle con una rivelazione del tutto inattesa e inerente agli anni passati. Una confessione che riguarda la lotta contro il dolore che ha dovuto affrontare e la sua battaglia per diventare madre. Ad un certo punto ha infatti ricevuto la diagnosi di endometriosi, arrivata quando aveva 30 anni, e in seguito anche quella di un tumore. Un periodo che ha sicuramente messo a dura prova il suo più grande desiderio, cioè quello legato alla maternità.

Nancy Brilli e la confessione sulla malattia

La concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato in diretta quello che ha dovuto affrontare anni fa, prima di diventare mamma. “Mi mancavano proprio pezzi di ricambio” – ha detto lei – “Per tutta la vita ho avuto l’endometriosi, me l’hanno diagnosticata a 30 anni quando mi è venuto un tumore: mi sono operata e dopo l’operazione mi hanno detto che non avrei avuto la possibilità di una gravidanza“. All’inizio questa prospettiva l’aveva fatta sentire “selvatica” e senza meta, nonostante accanto a lei ci fosse l’uomo giusto, cioè il compagno Luca. “L’idea di non poter avere un figlio pesava tantissimo“, ha infine concluso. All’improvviso è arrivata la svolta, avvenuta dopo aver chiesto l’aiuto dei medici, secondo cui c’era solo il 5% di possibilità di diventare mamma.

Da quel momento in poi, ha quindi dovuto affrontare un percorso con una cura ormonale, che è riuscito immediatamente. Le hanno infatti comunicato che era incinta di due gemelli. “Mi dissero di andarci con cautela“, ha raccontato, confessando poi di aver perso uno dei due bambini. “Mi viene da pensare che ho un angelo custode in cielo“, si è commossa Nancy Brilli. Nonostante il dolore affrontato, a farla andare avanti è stata la certezza di diventare madre. “Mi hanno assicurato che sarei diventata mamma” – ha infine concluso l’attrice – “Finalmente era tutto giusto, un momento di pace. Francesco è la mia grandissima vittoria“.

Chi è il figlio di Nancy Brilli

Il figlio Francesco, nato dall’amore con l’ex marito e regista Luca Manfredi, ha compiuto oggi 25 anni e vive in Inghilterra. In qualche occasione, ha avuto la possibilità di raccontare il suo rapporto con la mamma, che lui stesso ha definito essere un “rapporto aperto“, dato che tra i due c’è sempre stata una schiettezza amicale. “Mi mancano le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici” – ha raccontato lui in un’intervista rilasciata per il salotto di Verissimo – “Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto“.