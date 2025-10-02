Nancy Brilli, età, marito, figli, carriera, Ballando con le stelle: tutto sull’attrice

Nancy Brilli ha 61 anni ed è nata a Roma, attrice fin da quando aveva 20 anni, negli ultimi tempi ha deciso di mettersi alla prova anche con altre esperienze televisive. Dopo aver partecipato a Pechino Express, nell’edizione del 2024 in coppia con l’amico Pierluigi Iorio, adesso è una delle concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle.

Ha una lunghissima carriera alle spalle, del resto sono praticamente 40 anni che fa l’attrice, e ha ottenuto strepitosi successi non solo in televisione, ma anche sul grande schermo e al teatro. Tantissime le fiction famose di cui è stata protagonista, diventando un’attrice amata e seguita dal grande pubblico.

Cosa sapere su Nancy Brilli, matrimoni e dove vive

Nancy Brilli è stata sposata due volte, la prima con Massimo Ghini, matrimonio che è durato solo tre anni e successivamente è convolata a nozze con Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi, con cui ha avuto una storia fino al 2002. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco, chiamato da tutti Chicco. Ma la vita privata dell’attrice è stata spesso sotto i riflettori, ha avuto una storia d’amore molto tormentata con Ivano Fossati.

Da quando è naufragato anche l’ultimo matrimonio con Luca Manfredi, ha avuto una relazione con Roy De Vita, un famoso chirurgo plastico. Proprio quando stavano per sposarsi, le cose non sono andate come avrebbero dovuto e si sono lasciati, all’epoca Nancy Brilli raccontò: ““Ci siamo lasciati male perché c’erano una serie di discussioni, degenerate proprio. Alla fine eravamo proprio orrendi”.

In un’ultima intervista rilasciata nel 2024 Nancy Brilli si è dichiarata single, anche se si era parlato di una relazione con Nunzio Pupi D’Angieri, mai confermata dai diretti interessati. L’attrice vive a Roma, nel rione di Colle Oppio, in via Merulana, qui ha un bellissimo appartamento molto ampio, con uno stile davvero chic con tocchi moderni e classici. Nel 2019 Nancy Brilli ha raccontato che sarebbe stata “esiliata dalla Rai”, accusando un certo clientelismo nella scelta di personaggi per sceneggiati televisivi.

E adesso, in realtà, è tornata su Rai 1 come concorrente di Ballando con le Stelle, una nuova esperienza per lei che la entusiasma molto. In un’intervista rilasciata prima della puntata di sabato del talent show di Rai 1, l’attrice aveva detto di essere molto contenta di poter mostrare al pubblico come giochi e scherzi. Poi ha sottolineato come quest’anno ci sia un “bellissimo” cast, aggiungendo: “(…) Siamo in ottima compagnia, ci divertiamo tantissimo, ci siamo presi fin da subito io e Carlo (…). Lui dal primo secondo ha detto “comando io” e ho pensato “che meraviglia, non devo fare niente” e invece sto un po’ sciancata”.

E l’attrice ha dimostrato di essere subito entrata in gara, con energia e positività, conquistando sia il pubblico da casa che la giuria.