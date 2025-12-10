Nancy Brilli contro Ballando con le Stelle: l’affondo della concorrente

Ballando con le stelle 2025, ad un passo dalla finalissima e dall’elezione del vincitore, continua a regalare colpi di scena. L’ultimo è avvenuto fuori dalla pista e riguarda Nancy Brilli che, durante la prima semifinale, ha partecipato al ripescaggio sperando di rientrare in gara grazie al sostegno del pubblico. Tuttavia, a giocarle un brutto scherzo togliendole ogni possibilità di rientrare in gioco è stata Rossella Erra che ha il potere di stravolgere la classifica assegnando il famoso tesoretto.

Rossella Erra, in qualità di tribuno della plebe, ha così scelto di assegnare il tesoretto alla signora Coriandoli permettendo a quest’ultima di giocarsi l’ultima possibilità di rientrare in gara ed eliminando definitivamente Nancy Brilli. Un addio tra le polemiche quello dell’attrice che, al termine della sua avventura da concorrente di Ballando con le stelle, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram lanciando una dura frecciatina al programma di Raiuno.

Le parole di Nancy Brilli contro Ballando con le stelle 2025

Quella di Nancy Brilli è stata un’avventura intensa, ricca di ostacoli e di sfide che l’attrice ha affrontato con coraggio e determinazione ricevendo grandi consensi dal pubblico che ha apprezzato la sua crescita da ballerina ma anche il modo con cui ha reagito di fronte alle critiche della giuria. “Un viaggio. Accidentato, ma pieno di cose. Il primissimo giorno avevano detto: ‘Ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?’ E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava che me lo fossi portato da casa, tanto è buono. Bisogna fare un percorso“, scrive Nancy Brilli ripercorrendo tutta la sua avventura.

Nel ripercorrere tutto quello che ha dovuto affrontare a Ballando, l’attrice ha ammesso di essersi sentita parte di una narrazione già scritta in cui ha indossato i panni “dell’eroe. Lo hanno detto a tutti, però. L’eroe vince, cade, si rialza, subisce le angherie dei cattivi, affronta tradimenti, viene sacrificato per altri calcoli. Combatte fino all’ultimo ma poi muore. Con onore, ma quello fa”.

La frase, però, che sta facendo discutere è una: “Sensazione di essere carne da macello? Un po’ sì. Figli e figliastri? Decisamente sì”, le parole dell’attrice che confermerebbe la sensazione del web secondo cui tra i concorrenti ci sarebbero quelli che ricevono un trattamento migliore rispetto ad altri.

Parole a cui ha deciso di rispondere Rossella Erra che, ospite di Caterina Balivo, nel salotto de La volta buona, ha spiegato così la sua scelta di assegnare il tesoretto alla signora Coriandoli: “So che ha pubblicato cose contro di me, ma io ho fatto una scelta di cuore“, ha concluso.