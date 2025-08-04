Nadia Rinaldi, tutto sull’attrice e sulla polemica riguardo a Tale e Quale Show.

Nadia Rinaldi: età, marito e figli, la dieta, dove vive, la polemica su Tale e Quale Show

Sta tendendo banco, praticamente ovunque, l’accesa polemica che l’attrice romana Nadia Rinaldi ha mosso nei confronti di Tale e Quale Show. Proprio in questi giorni il conduttore toscano e la Rai hanno reso pubblici i nomi dei partecipanti alla prossima super attesa edizione. E lei che ha partecipato ai provini per la seconda volta, dopo essere stata scartata nel 2021, ha sbottato sui Social. In particolare il suo sentito sfogo lo ha condiviso sul suo aggiornatissimo Profilo Ufficiale Instagram.

“Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato?”, chiede l’artista per poi andare maggiormente nei dettagli sostenendo che nonostante la delusione e il dispiacere non perderà mai l’autostima per se stessa e la consapevolezza di essersi dedicata con profondo amore alla sua professione che adora.

A farle sentire la loro vicinanza, oltre che un forte sostegno, molti suoi colleghi come la splendida Nina Soldano, Lorena Cacciatore e Serena Grandi. Del resto lei è un’artista con la “A” maiuscola, che ha fatto divertire e sognare tantissimi spettatori anche a Teatro fin da ragazza. Quella ragazza che sognava di fare quel mestiere e che è nata nella Capitale, dove tuttora vive, il 13 settembre del 1967.

Nadia Rinaldi, dieta e tutto sull’amata attrice romana

Nadia negli ultimi anni ha fatto parlare molto di se anche per la dieta che ha seguito e che le ha permesso, come lei stessa ha raccontato nel corso di varie interviste a cuore aperto, molti kg, esattamente 86. Cominciamo con il dire che lei ha affrontato, a partire dal 2001, un lungo percorso di dimagrimento che è iniziato con la coraggiosa decisione di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico. Ha incominciato anche a dedicarsi con maggior attenzione all’attività fisica e a seguire una dieta ben mirata.

In essa si è previsto l’eliminazione di bibite gassate, alcolici, alimenti piccanti e spezie in eccesso. La Rinaldi ha pure ridotto drasticamente il consumo di carboidrati, privilegiando invece le proteine magre come carne bianca, pesce, legumi e uova. Infine, quando ha raggiunto il suo peso forma, si è sottoposta anche a interventi estetici per rimuovere la pelle in eccesso. Si tratta di una normalissima conseguenza comune nei casi di dimagrimento così importanti.

A starle accanto anche nei momenti più difficili, il figlio Riccardo, che ha messo al mondo con Mauro Mandolini, nonché la figlia Francesca Romana, frutto del suo amore con l’ormai ex marito, Francesco Toraldo. Riccardo tra l’altro è un giovane attore di successo che ha conquistato il grande pubblico grazie alla serie, disponibile su Netflix, Baby.