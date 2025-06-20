Myrta Merlino sirenetta a Capri: il primo bagno in barca con Tardelli, le foto

Reduce dalla conduzione di Pomeriggio 5, per cui non è stata confermata la prossima stagione, Myrta Merlino si gode le vacanze. La giornalista, che per altro è molto attiva sui social, ha condiviso alcuni scatti del suo soggiorno a Capri dove si è divisa tra gli impegni di lavoro e gite in barca con il compagno Marco Tardelli e alcuni amici. La Merlino ha pubblicato il suo primo bagno della stagione ed ha superato appieno la prova costume.

Nonostante gli anta Myrta ha mostrato un fisico al top, ma soprattutto un’eleganza e charme invidiabile. Le foto pubblicate sono diverse e tutti hanno ottenuto una certa attenzione. La Merlino e Tardelli sono una coppia da diversi anni, il loro rapporto è sincero e stabile e spesso i due si mostrano sui social insieme. Si sono conosciuti nel 2017 ad una cena di amici in comune, sin da subito è nato un feeling speciale e più volte la Merlino si è detta innamorata come una ragazzina:

“Un sentimento così forte non l’ho vissuto, neanche da ragazza. Stiamo male se non ci vediamo”, ha dichiarato in un’intervista. Ha poi aggiunto che quando la storia è cominciata lei aveva mille paure, ma l’ex calciatore si è mostrato determinato, l’ha rassicurata e incoraggiata e oggi dopo 8 anni sono ancora una coppia. Nonostante il lavoro di entrambi sia molto impegnativo riescono a ritagliarsi del tempo per loro, non rinunciano infatti alle vacanze insieme. Nei giorni scorsi sono stati nella bellissima isola campana e sono apparsi molto felici.

Myrta Merlino, prova costume superata

Gli scatti che ritraggono Myrta Merlino in barca all’ombra dei Faraglioni sono davvero bellissimi. Il look della conduttrice è sofisticato, elegante e glamour e mai volgare. Myrta appare con un costume fuxia coperto da una maxi camicia stampata: un outfit perfetto in barca e coerente con il mood glamour di Capri.

Ancora una volta la giornalista rivela il suo stile elegante, ma di tendenza, di moda ma mai eccentrico. Com’è noto Myrta a settembre non sarà alla guida di Pomeriggio 5, Mediaset le avrebbe riservato la conduzione di un nuovo talk su Rete 4. Del resto Piersilvio Berlusconi ha sempre manifestato la sua stima alla giornalista e apprezza molto il suo modo di fare. In diverse occasioni l’AD di Mediaset si è dichiarato fan della Merlino e molto felice di averla nella sua scuderia.

L’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Dopo due anni di conduzione di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha chiuso la sua esperienza nel noto talk pomeridiano. Ricordiamo che subentrò al posto di Barbara D’Urso con largo anticipo rispetto ai tempi previsti e questo diede vita a diverse polemiche. Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 9 Giugno, Myrta ha salutato il pubblico e ringraziato tutto lo staff che ha lavorato con lei in questi anni:

“Abbiamo vissuto insieme ogni giorno, ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone.” Ha poi aggiunto: “La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo. Ci sono gli inviati, ma ci sono tutti quelli che non vedete e sapete quanto sono importanti, necessari, quanto sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case”.