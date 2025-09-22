Myrta Merlino radiosa in Puglia: le foto private della giornalista

Myrta Merlino reduce dall’addio a Pomeriggio 5 è prossima a realizzare diversi progetti. Attualmente è impegnata a presenziare ad alcuni eventi organizzati in giro per l’Italia. La giornalista è dedita al suo lavoro e si sta dedicando alla scrittura, secondo alcuni rumors poi presto dovrebbe debuttare con un nuovo talk che dovrebbe andare in onda su Rete 4. Molto attiva sui social, Myrta non manca di raccontare il suo quotidiano professionale, che spesso si mixa con quello privato.

Legata all’ex calciatore Marco Tardelli tra loro c’è un feeling particolare, si amano molto e non mancano di mostrarsi insieme. Nei giorni scorsi si sono recati in Puglia, dove hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insieme e allo stesso tempo l’ex conduttrice si è dedicata a presenziare ad una serata. La Merlino ha raccontato le sue giornate nella splendida terra del sud e ha omaggiato il territorio mostrando paesaggi, ma anche il folklore della zona.

Le foto decisamente private della giornalista rivelano il suo entusiasmo, il che dimostra che per ora la televisione non le manca più del dovuto, Seppur dispiaciuta di aver lasciato la conduzione di Pomeriggio 5 Myrta ha compreso l’esigenze di rete, e ha preso atto della decisione della dirigenza Mediaset. In fondo sapeva fin dall’inizio che se non avesse conquistato ascolti rilevanti ci sarebbe stato un ulteriore cambio di rotta. Oggi Pomeriggio 5 non esiste più, ma c’è Dentro la notizia, format più giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi.

Myrta Merlino: “La Puglia ci incanta sempre”

“In Puglia per il Digithon: incontri, idee e visioni sul futuro con grandi protagonisti. Ho intervistato, in una bella piazza gremita e popolata anche da giovani talenti, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e il top manager Carlo Cimbri, ad di Unipol.

Ma ho anche vissuto ore preziose immersa nella bellezza autentica di questa terra straordinaria tra amici accoglienti, cibo sopraffino e emozioni uniche. La Puglia ci incanta sempre…. “, questa la didascalia con cui Myrta Merlino racconta il suo soggiorno in Puglia.

La conduttrice appare con degli amici, e con il compagno Tardelli è sorridente e serena ed è palese che si è goduta appieno i giorni di relax. In merito alla sua esperienza a Pomeriggio 5, Mirta spera d’aver mostrato il suo lato vero al pubblico, è infatti convinta che in tv ci vuole autenticità: “Il pubblico ha dovuto imparare a conoscermi e imparare anche ad amarmi, spero; io, dal canto mio, ho capito molto di loro.”

“La tv diverte, ma è anche utile”, le parole della conduttrice”

Myrta Merlino è soddisfatta del percorso fatto a Mediaset, ha sempre incassato i complimenti di Pier Silvio Berlusconi che le ha riconosciuto di essersi impegnata molto per sostenere la gara degli ascolti. La giornalista è convinta che la tv diverte, distrae, e informa, ma è anche uno strumento che può essere molto utile alla collettività, occorre solo capire come meglio utilizzarlo:

“La televisione diverte, fa evadere, fa ragionare, fa arrabbiare ma ha un elemento di utilità e questo elemento per me è fondamentale perché dà senso anche un po’ alla mia vita per una persona, come me, la cui vita è mangiata dal lavoro. Perché questo è un lavoro che ti mangia la vita.”