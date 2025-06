Myrta Merlino in lacrime a Pomeriggio 5: le parole della conduttrice

L’ultima puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda ieri 6 giugno e ha anticipato l’inizio della versione estiva, quest’anno condotta da Alessandra Viero. Myrta Merlino ha quindi salutato il suo pubblico con parole che sembravano confermare un addio. La conduttrice ha tra l’altro ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma, e anche il pubblico che non smette mai di essere fedele al format. La stessa non ha parlato di un suo ritorno a settembre, com’era invece accaduto durante la scorsa stagione.

Myrta Merlino in lacrime a Pomeriggio 5

Il volto Mediaset è arrivato alla conduzione del famoso programma dopo l’addio di Barbara D’Urso. Due anni dopo dal suo esordio in quello studio televisivo, pare che abbia ora deciso di dedicarsi ad altri progetti in accordo con Piersilvio Berlusconi. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo anno potrebbe infatti essere al timone di un talk show politico. Nel corso dell’ultimo episodio di questa edizione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha concluso dicendo: “Sono molto contenta che sia lei (Alessandra Viero, conduttrice dello spin-off estivo di Pomeriggio 5 n.d.r.) a condurre la versione estiva, so di lasciarvi in buone mani, è una collega brava e preparata“. Ci ha poi tenuto a dire grazie alla squadra Mediaset, ai suoi collaboratori e ai telespettatori che le hanno fatto compagnia durante l’anno.

La conduttrice si è poi lasciata andare ad una profonda commozione, riguardando i momenti migliori del programma. “Mi emoziona rivedere la vita vissuto insieme e le cose accadute insieme, le persone” – ha detto – “ Siamo arrivati alla fine di questa intensa edizione, abbiamo raccontato la realtà così com’è, per me la cronaca riflette il Paese e ne abbiamo raccontato la luce e le ombre, facendo domande e non accontentandoci delle risposte, facendo un lavoro di gruppo che è fondamentale”.

Alla fine ha salutato il pubblico senza parlare di un suo possibile ritorno a settembre e ha elogiato tutta la squadra di Pomeriggio 5, fatta di inviati ma anche di persone che lavorano dietro le quinte. Al pubblico è invece andato il grazie più grande. “Mi mancherete. Buona estate e non mollate mai“, ha infine concluso lei. Intanto stanno circolando già i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto alla conduzione del programma e, tra le tante, si sta parlando soprattutto di Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Marchetti.