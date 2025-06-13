Myrta Merlino, il suo futuro a Mediaset e la decisione di Pier Silvio Berlusconi

E’ ormai chiaro che la giornalista lascerà Pomeriggio 5, ma cosa farà adesso? L’ad Mediaset ha in mente altro per lei

L’uscita di Myrta Merlino da Pomeriggio Cinque è ormai certa, l’addio della conduttrice era nell’aria e i saluti finali – in vista della pausa estiva – somigliavano più a un saluto definitivo che a un arrivederci. E mentre sul futuro professionale della giornalista sono circolate diverse voci, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia preso la sua decisione.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it pare che Lucio Presta, agente di Myrta Merlino, abbia fatto una richiesta specifica per la sua “assistita”, un programma in prima serata come “buonuscita” dopo che ha lasciato Pomeriggio Cinque. Secondo l’agente di molti personaggi noti della televisione italiana si tratterebbe di una richiesta giusta, considerato lo spessore della Merlino, la sua professionalità e la sua esperienza. Ma cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi?

Il futuro di Myrta Merlino a Mediaset, cosa sta accadendo

Presta avrebbe fatto la sua richiesta, ma sempre secondo quanto riportato dal sopracitato giornale, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia rifiutato categoricamente e quindi la Merlino non dovrebbe avere un programma in prima serata e tantomeno in access prime time come si era a un certo punto ipotizzato.

Sul futuro di Myrta Merlino in Mediaset erano circolate diverse ipotesi, tra cui quella di un talk politico su Rete 4 in prima serata, ma a quanto pare l’ad Mediaset non sarebbe d’accordo e starebbe pensando un programma mattutino per la giornalista. Una sorta di “ritorno alle origini”, visto che L’aria che tira, programma che la Merlino conduceva su La 7, va in onda di mattina. Un posto che non avrebbe lo stesso prestigio di Pomeriggio Cinque e che potrebbe non piacere alla giornalista.

Intanto, mentre l’addio della Merlino a Pomeriggio Cinque è sempre più certo, si starebbe pensando al suo sostituto nel programma di Canale Cinque. Uno dei nomi favoriti sarebbe quello di Gianluigi Nuzzi, che risponderebbe alla volontà di Berlusconi, che sarebbe quello di dare continuità al programma ma con una ventata di novità. Al momento, però, non ci sarebbe alcuna certezza sulle decisioni dell’azienda del Biscione che saranno rese ufficiali quando saranno presentati i palinsesti della nuova stagione televisiva.

Al momento sono solo ipotesi, quel che è chiaro è che da una scelta dipenderanno tutte le altre, le “sorti” di Myrta Merlino – ad esempio – sarebbero collegate a quelle di Poletti-Barra, ma anche dalla volontà di trovare un giornalista “di sinistra” da portare su Rete 4. Si era parlato di Andrea Scanzi, ma la trattativa sarebbe in corso e non c’è nulla di certo. Insomma nell’azienda del Biscione sono a lavoro per ricomporre “il grande puzzle” e riuscire così a lanciare una stagione televisiva di successi.

Nel caso di Pomeriggio Cinque è noto come gli ascolti siano stati deludenti o comunque non abbiano risposto alle aspettative, la scelta di Nuzzi – seguitissimo su Rete 4 – potrebbe rivelarsi vincente per conquistare una fetta più ampia di pubblico.