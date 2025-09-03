Myrta Merlino cede il posto: il messaggio al collega Gianluigi Nuzzi

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto scrivere alla persona che ha preso il suo posto, il gesto spontaneo

Myrta Merlino ha ufficialmente lasciato Pomeriggio Cinque, la giornalista non sarà più al timone dello spazio pomeridiano di Canale Cinque. Al suo posto – lunedì 1 settembre – è arrivato Gianluigi Nuzzi con un format completamente rinnovato e un nome diverso, Dentro la Notizia. L’azienda del Biscione, dunque, ha voluto dare non solo un nuovo volto a questa fascia oraria, ma anche un programma differente.

Dopo la prima puntata non è tardato ad arrivare un messaggio di Myrta Merlino per Gianluigi Nuzzi, poche parole che però ben dimostrerebbero il suo stato d’animo rispetto a questa sostituzione. La giornalista ha voluto affidare ai social le sue parole, brevi e molto concise.

Cosa ha detto Myrta Merlino a Gianluigi Nuzzi

Myrta Merlino mentre Gianluigi Nuzzi approdava nel pomeriggio di Canale Cinque con il nuovo programma Dentro la Notizia, nelle sue storie Instagram ha condiviso un messaggio di auguri al collega: “Un grande abbraccio e un forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura! Daje“, queste le parole dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Un messaggio semplice e diretto che potrebbe avere la duplice funzione, da una parte augurare buona fortuna a Nuzzi, che descrive come suo amico oltre che collega, dall’altro dimostrare di non nutrire alcun risentimento riguardo alla sostituzione a Pomeriggio Cinque. Lei, che era stata chiamata per prendere il posto di Barbara D’Urso, da anni alla conduzione del programma, è stata “sollevata dall’incarico” dopo soli due anni.

Ciò nonostante i suoi rapporti con l’azienda sarebbero più che buoni, lo dimostra il rinnovo del contratto che ci sarebbe stato poco dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Al momento resta da capire cosa condurrà Myrta Merlino, per lei si era parlato di uno spazio su Rete 4, ma ancora non si sa di cosa si tratta e quando andrà in onda. Per ora la giornalista ha voluto augurare buona fortuna a Nuzzi, che pare aver già ottenuto un buon risultato con i primi appuntamenti di Dentro la Notizia.

Un format molto diverso da Pomeriggio Cinque, dove ci sarà più spazio per la cronaca, ma anche per le storie positive. L’obiettivo di Mediaset è ormai noto, l’azienda del Biscione vuole battere la concorrenza e quindi La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1 e per farlo avrebbe deciso di “sfoderare le armi pesanti”. Gianluigi Nuzzi, storico volto di Quarto Grado, è molto seguito dal pubblico e la sua presenza nella fascia pomeridiana di Canale Cinque potrebbe aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Del resto lui stesso, in occasione della prima puntata, quando ha presentato il nuovo programma, ha lanciato una stoccata alla concorrenza, spiegando come – seppur con massimo rispetto – con Dentro la Notizia vuole essere “protagonista”.