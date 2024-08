Myrta Merlino: 5 cose da sapere sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque

Lunedì 2 settembre 2024, nel daytime di Canale 5, tornerà in onda, per il secondo anno consecutivo, ‘Pomeriggio cinque‘, con la conduzione di Myrta Merlino. A pochi giorni dal debutto, la giornalista ha rilasciato, alla stampa, una serie di interviste che ha permesso al pubblico di conoscere aspetti inediti della sua vita privata e professionale.

1 La Merlino, da diversi anni, è legata sentimentalmente all’ex calciatore della Nazionale italiana di calcio, Marco Tardelli: “Sono ritardataria, lui non è puntuale – il che andrebbe anche bene – arriva in anticipo. Abbiamo un fuso orario differente. Mi dice: ‘Amore, allora ci vediamo alle otto”, io arrivo alle 20.10 mentre lui è già arrivato alle 19.45. ‘Cavolo, sono 25 minuti che ti aspetto’. Come facciamo pace? Siamo molto appiccicosi. Mi dà un bacio e passa tutto onestamente. Però lui fa un po’ la vittima, sostiene che parlo sempre io” ha confessato al settimanale ‘Oggi’.

2 Ama il mare. Tra le mete preferite, Pantelleria: “Il mare è il mio rifugio: mi calma, rallento e coltivo quella cosa meravigliosa che è il pensiero lungo” ha rivelato la conduttrice del contenitore di Canale 5 a ‘La Stampa’

3 A ‘Tv Sorrisi & Canzoni, la presentatrice ha spiegato come ha vissuto, in questi due anni, l’eredità raccolta da Barbara d’Urso: “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto mio il programma e mi sento a casa”

4 Myrta Merlino è madre di tre figli, i suoi più grandi orgogli: Caterina, avuta dal matrimonio con Domenico Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio, nati dalla relazione con Domenico Tucci.

5 Ha pubblicato diversi libri, tra cui ‘La moneta’, ‘Gli affari nostri’, ‘Madri. Perché saranno loro a cambiare il nostro Paese’, ‘Donne che sfidano la tempesta’, ‘L’ aria che tira. Noi e i nostri soldi in tempo di crisi’.