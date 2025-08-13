Myrta Merlino e Nunzia de Girolamo in vacanza insieme: le foto

Myrta Merlino e Nunzia De Girolamo si godono l’estate dopo le rispettive attività lavorative, e lo fanno insieme. Colleghe e grandi amiche, hanno entrambe ben pensato di allontanarsi dal caos della città e di concedersi una vacanza in compagnia dei rispettivi partner.

Merlino e De Girolamo all’insegna del relax

“Quegli amici che hai e la cui amicizia hai messo alla prova, aggrappali alla tua anima con uncini d’acciaio”, così Myrta Merlino ha citato questa famosa frase di William Shakespeare. Un modo – unico e speciale – per definire lo splendido legame che ha costruito insieme alla sua collega, anche lei conduttrice ma del palinsesto Rai. Le due hanno infatti deciso di onorare questa amicizia con un viaggio fuori porta, fatto insieme ai loro rispettivi partner. Myrta con Marco Tardelli, Nunzia con Francesco Boccia. Sorrisi e tanta felicità per loro, che si stanno godendo questo ultimo mese di estate prima di tornare alle rispettive attività lavorative.

Sul web stanno infatti circolando delle fotografie che le ritraggono insieme, serene e affiatate. “Amore mi manchi”, scrive De Girolamo dimostrando ancora una volta il grande rapporto che si è costruito tra le due donne della tv. Entrambe si stanno infatti godendo il bellissimo panorama di Pantelleria e, tra cene sulla spiaggia e passeggiate sotto il Sole, non possono fare a meno di condividere quei magici momenti con i followers. Numerosi sono infatti i commenti scritti sui social: i fan apprezzano ogni parte della loro quotidianità, e le scrivono quanto sia bello vederle così unite. “La classe che non svanisce mai“, dice uno di loro. E ancora: “Siete davvero bellissime”, “Buone vacanze, siete splendide”, “Super eleganza”.

Il loro futuro lavorativo

Entrambe le conduttrici si preparano intanto ad iniziare un’edizione televisiva ricca di sorprese. Nunzia De Girolamo tornerà infatti al timone di Ciao Maschio, il talk show in onda in seconda serata su Rai 1. Il format vedrà la presenza di alcune novità, che toccheranno anche il destino della stessa protagonista. Lei condurrà infatti un nuovo programma, sempre su Rai 1, e in questo modo raddoppierà la sua presenza nel palinsesto. Modifiche anche per la carriera di Myrta Merlino, che si prepara a dire addio a Pomeriggio 5, il tv show di Canale 5 che ha condotto per due anni prendendo il posto della storica Barbara D’Urso. La conduttrice potrebbe quindi sbarcare su Rete 4, per capitare un programma in prima serata dedicato a politica ed economica, ma in cui si tratteranno anche tematiche di cronaca, attualità o approfondimento.