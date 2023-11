Myrta Merlino e Barbara d’Urso invitate al matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Ci volevano Alessandro Cecchi Paone ed il fidanzato Simone Antolini (il ragazzo a cui è legato sentimentalmente da quasi due anni e con cui ha condiviso l’avventura de ‘L’Isola dei Famosi’) ad unire Myrta Merlino e Barbara d’Urso, attuale ed ex conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’. Ospite, oggi, del salotto di Canale 5, il giornalista ha ufficializzato le nozze che si terranno il 22 dicembre 2023 a Napoli, alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi, e di Emma Bonino.

Il futuro sposo, in trasmissione, ha mostrato l’anello di fidanzamento che sigla, di fatto, la promessa di eterno amore. Ed, invitato, le due opinioniste di puntata, Vladimir Luxuria e Hoara Borselli.

Chi sono gli invitati al matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini?

All’agenzia di stampa di ‘Adnkronos’, il divulgatore scientifico ha confermato la presenza di tanti invitati ‘tra cui diversi vip ma ”non molti’ noi non frequentiamo tantissimo quel mondo, non perché lo snobbiamo ma perché teniamo molto alla nostra privacy. Però ci saranno tante donne che sono state affettuosissime in questi due anni nei nostri confronti, come Myrta Merlino che ha sempre appoggiato la nostra storia e Barbara D’Urso che spero che possa venire se è in Italia, perché è stata la prima a presentare Simone in diretta nell’edizione di ‘Pomeriggio 5′ dell’anno scorso. Poi ci sarà anche Vladimir Luxuria, grande compagna di battaglie civili; al di là delle posizioni politiche, tra noi due c’è una sintonia totale’.

Un incontro attesissimo che farà sognare i fan delle due presentatrici, da sempre, schierate a favore dei diritti della comunità lgbtq+:

‘Inoltre ci sarà anche Alfonso Signorini che oltre ad essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili, è stato l’artefice di tutto pubblicando nell’estate del 2022 su ‘Chi’ la nostra foto e poi, quest’anno, sempre su ‘Chi’, la copertina in cui annunciavamo l’intenzione di sposarci. Infine ci saranno Riccardo Signoretti, che poi è anche il mio direttore perché scrivo delle rubriche di attualità su ‘Nuovo’ e ‘Nuovo Tv’, i giornali che lui dirige, e Marisa Laurito, una carissima amica e tra le ragioni della scelta di Napoli per le nostre nozze’.