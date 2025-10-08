Myleene Klass e i pacchi misteriosi, condannato per stalking l’ammiratore segreto

Si chiama Peter Windsor ha 61 anni ed è stato riconosciuto colpevole a Birmingham per stalking aggravato dopo l’invio di un’arma ad aria compressa, oltre a manette, uniforme da poliziotto e decine di lettere di contenuto poco lucido alla conduttrice televisiva Myleene Klass.

Il Regno Unito è stato uno dei primi sistemi guidiziari che ha saputo adeguarsi all’evoluzione sociale di alcuni aspetti dell’ordine pubblico. E se la California per primo ha approvato una legge antistalking per difendere la privacy dei suoi residenti, in particolare dopo alcuni clamorosi casi di molestie che avevano visto al centro dell’attenzione Hollywood e le sue stelle, la Gran Bretagna ha cominciato ad adeguare il suo codice sugli harassment fin dal 1996 includendo molto presto anche tutte le problematiche legate a mail, social e nuove tecnologie.

Stalking, un caso clamoroso

In questo senso ha destato una certa sensazione il caso di due conduttrici, la popolarissima Myleene Klass, 47 anni, superstar dei social e dei reality, ex modella e popstar ora impegnata sia in radio che in TV e la collega di Classic FM Katie Breathwick. Le due hanno ricevuto per almeno quattro anni una gran quantità di lettere e pacchi alcuni di contenuto piuttosto inquietante.

Al termine di una lunga serie di indagini il responsabile è stato intercettato: si tratta di Peter Windsor, 61 anni, residente a Stechford (Birmingham), noto anche con altri alias, cognomi con i quali aveva cambiato più volte identità on line. L’uomo è stato processato alla Birmingham Crown Court e ritenuto colpevole di stalking aggravato e continuato. Bocciata la linea difensiva che aveva fatto riferimento a una diagnosi di schizofrenia paranoide di lunga data e alla richiesta dell’imputato di non essere giudicato per infermità mentale.

Capi d’accusa e arco temporale

I fatti si sono svolti dal marzo 2020 all’agosto 2024, con invii ripetuti presso gli studi londinesi dell’emittente delle due conduttrici: tra i “regali” non richiesti: un’arma ad aria compressa, manette, un’uniforme della polizia, un kit per redigere il testamento, binocoli, profumo, lettere ossessive e diverse note bizzarre, alcune delle quali incomprensibili.

La mole e la natura degli oggetti hanno fatto parlare gli inquirenti di una condotta di grave, di crescente impatto e stress, idonea a generare timore per l’incolumità personale delle due conduttrici.

Stalking, le vittime in aula

Klass ha descritto la scoperta dell’arma e l’elenco degli oggetti come un momento di autentico terrore. Breathwick ha ricordato la ricezione di circa un centinaio tra lettere e pacchi, con riferimenti a stregoneria e messaggi deliranti; i binocoli l’avevano indotta nel timore di essere osservata. Entrambe sono apparse molto provate durante l’interrogatorio in aula.

Dopo poco più di quattro ore di camera di consiglio distribuite su due giorni, la giuria ha emesso un verdetto unanime di colpevolezza. Windsor, in custodia cautelare durante il processo, sarà condotto a sentenza il mese prossimo a Warwick Crown Court. Rischia una condanna pesantissima, ma potrebbe anche essere considerato bisognoso di cure: resterebbe dunque in detenzione per un lungo ricovero ospedaliero coatto.

Lo Stalking tra radio e tv

I casi di stalking nel Regno Unito sono clamorosamente aumentati nel corso degli ultimi anni anche attraverso social e servizi di messaggeria. Le denunce sono diventate una vera e propria emergenza nazionale. Tra i soggetti più colpiti giornalisti e conduttori televisivi e radiofonici, ma anche calciatori, attori e influencer.