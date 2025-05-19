Mubi porta la serie su Mussolini oltre oceano: in arrivo in USA e America Latina

La serie su Mussolini sbarca oltre oceano e si appresta a conquistare il pubblico USA e dell’America Latina: Mubi ha acquistato i diritti ed è prossima a distribuire la fiction.

La casa di distribuzione Mubi ha acquistato i diritti della serie su Mussolini, fiction di successo tratta dai romanzi di Antonio Scurati, M, il figlio del secolo. La serie realizzata da John Wrighi si appresta a diventare un grande successo negli Stati Uniti e nei paesi dell’America Latina, inoltre sarà distribuita anche in Belgio, Lussemburgo, Turchia, India e Nuova Zelanda. Il regista Wright si è detto entusiasta della notizia, ed è certo che il pubblico d’oltre oceano e non solo apprezzerà il racconto su uno dei personaggi più controversi della storia dello scorso secolo.

“Questa serie è stata l’occasione per esplorare come carisma e caos possano coesistere in un solo uomo e come questa combinazione pericolosa possa ridisegnare una nazione”, ha dichiarato Wright dopo il comunicato della Mubi. E’ stato un lavoro impegnativo, che ha rivelato dettagli inaspettati della personalità di Mussolini. Il regista ha anche speso parole di stima e orgoglio nei confronti di Luca Marinelli che ha reso un’interpretazione magistrale di un personaggio così ingombrante.

La sua è stata una vera e propria metamorfosi fisica, ma soprattutto personale che ha dato alla serie un’intensità inattesa: “Marinelli porta in vita la volatilità e il magnetismo di Mussolini in modo terrificante. È stato un privilegio”. L’acquisto di Mubi della serie è stato preceduto da una serie di rumors che hanno messo in dubbio la possibilità che la fiction, attualmente in onda su Sky e Now, potesse trovare un mercato anche in America. Solo qualche settimana fa Wright ha rilasciato alcune dichiarazioni al Financial Times a cui ha rivelato che alcune piattaforme si rifiutavano di distribuire M, il figlio del secolo.

John Wright: “Dicono che è uno show controverso…”

“Dicono che è uno show controverso, ma da quando l’antifascismo è controverso?” Queste le parole del regista che ha risposto ad una serie di polemiche avverse alla messa in onda della serie. Sembra infatti che la questione della distribuzione oltre oceano di M, il figlio secolo abbia dato vita a diverse di critiche che hanno allertato l’opinione pubblica. Se ne è parlato a lungo e non solo facendo riferimento alla fiction.

Lo stesso Nils Hartmann ha dichiarato alla stampa quanto la situazione avesse preso dei connotati sopra le righe: “È andata oltre qualsiasi aspettativa perché l’impressione è che sia uscita dalla scatola televisiva, è diventata un evento mediatico, di costume e culturale. Si sentiva parlare ovunque di “M”, anche da chi non lo aveva visto”. Oggi la Mubi è pronta a far conoscere la serie al pubblico americano ed è certa che i telespettatori apprenderanno molte informazioni, rispetto a quelle già note, su Mussolini.

La Mubi punta su Marinelli: in programma una rassegna dei film dell’attore

Il ruolo della Mubi nella distribuzione su larga scale di alcuni prodotti appare sempre più incisivo. La società mira a conquistare il pubblico statunitense e non solo con M, il figlio del secolo, ma a quanto pare ha acquistato anche i diritti di Twins Peaks e del suo seguito. Ha anche rivelato di essere prossima a debuttare con una serie dedicata ai film di Luca Marinelli.

“A cura di Luca Marinelli” è una rassegna di film di successo interpretati dal noto attore che sarà visibile dal 3 Giugno. Pellicole selezionate finalizzate a mettere in evidenza il talento dell’attore, considerato tra più accreditati del cinema italiano degli ultimi anni. Le sue diverse interpretazioni hanno confermato il suo talento versatile e eclettico. Marinelli gode anche della stima degli addetti ai lavori e dei colleghi che non mancano di esaltare le sue qualità sul set.