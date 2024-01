La serie tv, in sette episodi, racconterà l’avventura della rivista che si propose come risposta italiana a Playboy e della sua fondatrice

Mrs Playmen, via alle riprese della serie Netflix sulla rivista che sfidò le convenzioni sociali

La strada delle produzioni originali di Netflix Italia prosegue all’insegna di storie con protagonisti uomini e donne che hanno sfidato le convenzioni dei loro tempi. Dopo La Legge di Lidia Põet (la cui seconda stagione è in produzione) ed il prossimo SuperSex (in uscita il 6 marzo), la piattaforma ha annunciato il via alle riprese di Mrs. Playmen, storia della celebre rivista che si oppose ai moralismi del nostro Paese.

La storia di Mrs Playmen

La trama della serie tv, in sette episodi, si concentrerà su Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), la Mrs Playmen del titolo. Fu infatti lei (giornalista, editrice e femminista), nel 1967, a fondare la rivista che si proponeva come risposta italiana all’allora già celebre Playboy, pubblicata fino al 2001.

Sotto la sua guida la rivista arrivò a contribuire al cambiamento radicale dei costumi degli italiani, non senza passare attraverso le mille difficoltà tipiche di ogni rivoluzione. Il nudo elegante, che faceva intravedere senza esibire, il coraggio dei temi trattati, che spesso incitavano la donna a legittimare il suo desiderio, affiancati a importanti contributi dei maggiori intellettuali italiani, hanno fatto di Playmen un luogo di conversazione libera ed eclettica. Una trasgressione intelligente e irripetibile in un’Italia molto religiosa e conservatrice.

“Sono stata un’editrice di riviste erotico patinate e per questo motivo conquistai la ribalta per le mie iniziative contro il bigottismo e falsi moralismi d’allora, cercando con le mie battaglie di trasformare i costumi sociali e sessuali dell’Italia e proponendo quindi la liberazione dei comportamenti”: queste le parole di Tattilo a cui si ispira la serie.

Il cast di Mrs Playmen

Reduce dal successo di Mare Fuori, Carolina Crescentini torna in una serie tv, questa volta nel ruolo della protagonista assoluta. Al suo fianco, Filippo Nigro (nei panni di Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella), Giampiero Judica (Don Rocco).

Mario Ruggeri, già creatore di Blanca, è head writer della serie, scritta insieme agli autori Eleonora Cimpanelli (La Sposa), Chiara Laudani (Tutta colpa di Freud-la serie), Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta (Diavoli). Alla regia Riccardo Donna, mentre a produrre c’è Aurora Tv, casa di produzione de Il Paradiso delle Signore e di Cuori.

Quando esce Mrs. Playmen?

Le riprese della serie cominciate a metà gennaio: Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita di Mrs Playmen, ma è plausibile pensare che possa essere messa a disposizione dei propri abbonati nel corso del 2024 o nei primi mesi del 2025.