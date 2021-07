In attesa della finale di Euro 2020, con protagonista l’Italia di Roberto Mancini, in programma domenica prossima allo stadio Wembley di Londra, Josè Mourinho si prende la scena calcistica. Lo farà, in particolare, domani, giovedì 8 luglio, in occasione della conferenza stampa in cui si presenterà ai tifosi della Roma. Il nuovo allenatore del club giallorosso parlerà a partire dalle ore 13.30.

L’evento mediatico internazionale – di questo si tratta, considerando la forza comunicativa del tecnico portoghese – sarà trasmesso in diretta in chiaro dalla Terrazza Caffarelli in Campidoglio sul canale 20 di Mediaset. Previsto anche il live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Josè Mourinho arriverà in Campidoglio accompagnato dai vertici societari Dan e Ryan Friedkin, che non parleranno, ma presenzieranno all’evento insieme anche alla sindaca di Roma Virginia Raggi.

Lo Special One, alla sua seconda avventura professionale in Italia dopo quella all’Inter coronata dallo storico triplete, parlerà per la prima volta pubblicamente da tecnico giallorosso e risponderà alle domande dei giornalisti presenti. Fino a questo momento le dichiarazioni di Mou in versione allenatore della Roma sono arrivate tramite il sito della società, nel giorno del suo arrivo nella Capitale, e ai microfoni di Talks Sport, dove commenta gli Europei. In realtà l’allenatore, oltre alle frasi di rito, si è limitato fin qui a commentare il brutto infortunio rimediato ad Euro 2020 dal terzino sinistro della Roma Leonardo Spinazzola.

Ricordiamo che Mourinho da quando è atterrato a Fiumicino si è sottoposto alla quarantena di 5 giorni a Trigoria. E il video del suo giro in vespa all’interno del centro sportivo è diventato virale, con oltre mezzo milione di visualizzazioni solo sul suo account Instagram.