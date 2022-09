Motors, su Motor Trend al via la nuova edizione del magazine con Irene Saderini

Le rubriche sui motori hanno da tempo volti femminili: penso alle tante edizioni di Tg2 Motori con Maria Leitner, che già nel 1990 commentava la Formula 1 su Telemontecarlo e che del racconto dei motori in tv è stata una pioniera, ma anche ai nuovi volti, come quello di Irene Saderini, giornalista sportiva che ha unito la passione per la scrittura a quella per il riding, per i viaggi e per gli sport estremi, A lei Motor Trend (DTT, 59) affida per il secondo anno consecutivo la guida di Motors, il magazine d’informazione itinerante dedicato ai motori che riparte sabato 24 settembre alle 20.20 sulla rete tematica del gruppo Warner Bros. Discovery.

In tutto si tratta di 10 puntate da 5′, prodotte da Ininfluencer Media per Warner Bros. Discovery: un formato breve, interstiziale, utile per la diffusione social e per la viralizzazione che raccoglie in ogni appuntamento le novità legate al mondo dell’automotive, sia a due che a quattro ruote. Un settore che soprattutto nel nostro paese si ritrova a dover affrontare sfide difficili, in ritardo rispetto al resto del mondo ma decisamente attuali visto l’aumento del prezzo dei carburanti, delle materie prime per la componentistica, per la contrazione del mercato e per la necessità di convertirsi all’elettrico, tra ibride, plug-in e full electric che saranno particolarmente al centro di questa edizione. Ma c’è spazio ovviamente per gli appassionati, tra modelli off-road, high tech, vintage nostalgiche e modelli che si dichiarano vegani: Irene Staderini restituisce la propria esperienza di guida ai telespettatori nelle prove su strada, oltre a illustrarne caratteristiche e specificità. Un catalogo auto e moto, insomma, che per la sua prima puntata sceglie di puntare da una parte sul Land Rover Defender e sulla nuova plug-in hybrid di Mini: quando si dice spaziare tra generi e modelli.

Ricordiamo, dunque, che il nuovo ciclo di Motors va in onda ogni sabato alle 20.20 per 5′ sul canale 59 del Digitale Terrestre, su Sky canale 418 e tivùsat canale 57. Il magazine sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda tv.